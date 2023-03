Riesgo de hiperinflación: lo que evitó Sergio Massa con el canje de deuda

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este lunes un acuerdo con bancos y compañías de seguro para llevar a cabo un canje de deuda en pesos cuya licitación se realizará el lunes próximo. La oferta buscará despejar más de $7 billones en vencimientos de deuda en moneda local hasta fines de junio.

Frente a esto, el especialista económico Carlos Burgueño advirtió en MDZ Radio: “Lo que se evitó es una corrida de dimensiones impensadas”.

Aseguró que “la clave del canje de deuda es evitar que todo vuele por los aires. Sin dudas hay mejores maneras de resolver este problema pero Juntos por el Cambio no hubiera hecho algo diferente”, dijo.

El especialista sostuvo que con esta acción se debe prestar atención en para qué se utiliza la plata de esa deuda y la tasa de interés que se debe pagar. “Si la deuda se usa para infraestructura, bienvenido sea, pero si se utiliza para continuamente tapar un bache fiscal, y encima se tiene un gobierno nacional que considera que esto es positivo, es un problema”, agregó.

En este sentido Burgueño sostuvo que el canje de deuda que se estableció ayer permite que aproximadamente 7 billones de pesos no se vuelquen al mercado, “y eso no termine yéndose a los dólares, ya sea el blue o contado con liquidación". Además, advirtió que esto evita que el tipo de cambio "se vaya a las nubes y que Argentina tenga un shock inflacionario. Se evitó una corrida de dimensiones impensadas”.

Frente a esto, el economista remarcó que éste es el tercer episodio de potencial hiperinflación que el Gobierno nacional evita. “Esto no quiere decir que ha provocado un bien para la economía, ya que eso depende de otros factores. Esto evita que estemos mucho peor”, agregó.

“Esta decisión afecta a la gente por lo que no va a pasar, si no hubiera canje el desenlace sería trágico. Pero esta decisión no mejora la vida de nadie. Con respecto a la emisión, se tiene que cumplir lo que se pactó con el Fondo Monetario Internacional, que es 0,6% del PBI”, argumentó Burgueño.

Finalmente, el especialista aseguró que este canje de deuda no afectará a las jubilaciones, ni planes sociales.