Cuánto dinero significaba la mercadería secuestrada que iba a Australia

La Aduana secuestró 3.720 atados de cigarrillos ocultos en muebles a los que intentaban enviar de contrabando hacia Australia. Desde el organismo señalaron que el valor de la mercadería secuestrada supera los 2 millones de pesos, por lo cual la multa podría ascender a $40 millones.

En Australia los cigarrillos tienen un precio prohibitivo lo que la convierte en una plaza atractiva para los contrabandistas. Mientras que un atado de 20 cuesta alrededor de $540 en la Argentina, un poco menos de US$ 3 dólares a valor oficial, en el país oceánico se comercializan a US$ 28,59, casi 10 veces más. Se cree que el valor de los cigarrillos en el mercado negro sería de aproximadamente US$ 15, con lo cual el contrabando desde nuestro país rendiría márgenes de cerca del 500%.

Los cigarrillos estaban ocultos dentro de pufs de madera acolchada, pero fueron detectados por escáner por los inspectores de la Aduana. Se había declarado el envío por un valor total de alrededor de US$ 550 dólares.

El Código Aduanero indicó que, cuando se trata de tabaco o productos derivados, la figura de contrabando aplica si el valor de la mercadería supera $160.000. La Aduana secuestró la totalidad de la mercadería y dio aviso a la Justicia, quienes podrían aplicar una multa de hasta $40.176.000.