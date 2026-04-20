Tía Maruca deja de producir sus galletitas en la planta de San Juan

La histórica marca Tía Maruca dejó de producir directamente sus famosas galletitas en la planta de Albardón en la provincia de San Juan . No obstante, sus propietarios anunciaron que continuarán comercializándolas tras tercerizar su producción.

La fábrica, por otro lado, continuará en funcionamiento bajo un nuevo modelo, con la elaboración de productos para otras compañías del rubro alimenticio .

El cambio se produjo tras el ingreso de un nuevo inversor en la empresa. Tía Maruca optó tercerizar su producción a través del sistema conocido como “a façón”, delegando la fabricación en instalaciones de terceros.

Según medios locales, la nueva administración avanzó en la regularización de deudas con los trabajadores, incluyendo salarios atrasados y aguinaldos. Además, se aseguró la continuidad de la actividad industrial del predio mediante acuerdos con otras firmas del sector, lo que permitió sostener la producción sin interrupciones.

Aclaraciones del gobierno de San Juan

Desde el gobierno de San Juan salieron a aclarar versiones que anticipaban un cierre definitivo de la planta. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, indicó que si bien dejará de elaborarse la línea de Tía Maruca, la fábrica seguirá operativa. En ese sentido, remarcó que los más de 290 empleados continúan desempeñando sus tareas y que la situación laboral presenta mejoras respecto de meses anteriores.

La planta de Albardón había sido adquirida por Tía Maruca en 2017 y, además de sus productos propios, allí se fabricaban galletitas para otras marcas como Dale y Argentitas. También se incorporó la producción vinculada a Toddy, segmento que permanece bajo la órbita de PepsiCo.

El replanteo del modelo productivo se da en un contexto de dificultades financieras que la compañía arrastra desde hace varios años. Entre los antecedentes recientes figura el cierre de su planta en Chascomús en octubre de 2025, que implicó el despido de 27 trabajadores, así como su ingreso previo en concurso preventivo ante deudas cercanas a los 300 millones de pesos.

En paralelo, durante 2024 la empresa había concretado un cambio en su estructura societaria al transferir el 50% de su capital al grupo Argensun Foods, reconocido por la marca de snacks Pipas, lo que marcó el inicio de una reconfiguración estratégica que ahora se profundiza con la tercerización de su producción.