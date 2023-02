Por primera vez en el mes el BCRA terminó el día con saldo positivo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló este miércoles US$ 3 millones a las reservas internacionales. Más allá del magro resultado, vale resaltar que es el primer resultado positivo en lo que va de febrero y desde el 24 de enero.

El dato positivo se registró luego de dos jornadas sin operaciones por los feriados de Carnaval. Y se destacó, además, la entidad monetaria logró sumar divisas peses al pago de importaciones por unos US$ 50 millones.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 388,870 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) trepó a US$ 41 millones y en el Rofex terminó con operaciones por US$ 755 millones.

Fuentes del mercado consideraron que "el ajuste experimentado hoy por el tipo de cambio mayorista compensó, como en cada inicio de semana, los días sin actividad por el fin de semana y por los feriados de lunes y martes".

El dólar oficial cerró en el tipo comprador a $192,50, mientras que en la punta vendedora culminó en $200,50. En cuanto al dólar mayorista cerró a $194,75 y 194,95 por unidad, para la compra y venta, $1,76 por encima del cierre del viernes pasado.

El dólar blue, en tanto se mantuvo sin cambios en $377 para la compra y $377 para la venta. Por su parte, el dólar MEP o Bolsa se ubicó en $355,08 para el comprador y en $355,51 vendedor, y en contado con liquidación, en $365,80 y $368,16 para compra y venta respectivamente.