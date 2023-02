Con el pronóstico en mano, se confirman subas de hasta el 150% en el precio de la uva

Con el pronóstico de cosecha en mano y el anuncio oficial de que será la más baja de los últimos 12 años, se confirma el incremento en el precio de la uva. Este año los productores le volverán a ganar a la inflación. De hecho, según fuentes del sector, las bodegas han tenido que mejorar su oferta y en la última semana se incrementó el porcentaje de la parte que se paga al contado.

Más allá de las diferencias de variedades y sus mercados, hay subas promedio de entre el 120% y el 150% en el valor de las uvas. Además, el gobierno de Mendoza anunció que este año no será obligatorio destinar uva a mosto. Lo que también podría contribuir a tonificar los precios y los modos de pago por parte de las bodegas.

No obstante, en pleno juego de oferta y demanda se reclama un precio de referencia, así como se observan acciones que podrían desinflar el valor en medio de la cosecha.

Es que, por un lado, uno de los mayores compradores de uva, como es el grupo Peñaflor salió a importar vino y, por el otro, algunas bodegas también ajustaron sus programas de elaboración; al menos durante el primer semestre.

Datos oficiales

El viernes pasado, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) pronosticó para Mendoza una disminución del 23% en la cosecha actual en la comparación con 2022. El informe del Instituto atribuye la baja a “las heladas tardías, las tormentas graniceras y la escasez hídrica”.

Con una producción total de 15.352.900 quintales -lo que implica una disminución de 21%- el INV anticipó la menor cosecha en los últimos 12 años. Ente 2011 y 2022 el promedio cosechado fue de 23.410.759 quintales; es decir, que en esta temporada se levantarán unos 8.000 quintales menos; según la fuente oficial.

Pese a que el INV le puso un número a la baja que ya se anticipaba, desde algunos sectores productivos afirmaron que la merma será mayor al 20% anunciado.

Desde el Valle de Uco, Diego Stortini, de la Cámara de Industria de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, y Sebastián Lafalla, presidente de la Cámara de Agricultura, Industria, Comercio y Turismo de Tupungato, coincidieron en que la baja de la cosecha estará más cerca del 30% que del 20%. Además, habrá que ver el rendimiento de las uvas más allá de la cantidad de quintales.

Precios en alza y menos uvas

Por su parte, Sergio Moralejo, subsecretario de Agricultura y Ganadería de Mendoza, sostuvo que en las últimas semanas se ha observado una mejora en el precio de la uva y que en los últimos tres años los productores han recuperado precio por encima de la inflación; más allá de la cosecha pobre de este año

.

“El mercado ha validado 100% de inflación por el momento y, en función del varietal, se ha sumado entre 30% y 50% más debido a la escasez”, explicó Stortini. De este modo, hay variedades que ya se comercializan por entre 130% y 150% más que el año pasado.

El representante de la mesa vitivinícola de la Cámara aclaró, además, que el ajuste será menor en los varietales que tienen menos demanda por parte de las bodegas.

En este sentido, otras fuentes del sector aseguraron que en la última semana ya se incrementaron las ofertas de las bodegas, no solo en cuanto a precio, sino también a modalidad de pago. Así, se aumentó de manera considerable el porcentaje de lo que se pagará al contado en lugar de financiar; lo que –en contexto inflacionario- ya implica una mejora.

Desde el punto de vista de Sebastián Lafalla, también ha habido una recomposición en el precio a productores, algo que aún no se termina de convalidar, debido a que no existe precio de referencia preciso. “El sector bodeguero no quiere hablar de valores y no se sienta a una mesa de diálogo para esto”, expresó el dirigente empresarial.

Se encienden las alarmas

“Con este pronóstico, por más bajo que sea, está claro que no va a haber faltantes, por lo que la acción de importar vinos que realizó el grupo Peñaflor frena un poco la expectativa y podría congelar el precio”, advirtió Lafalla. La semana pasada hubo polémica al respecto y hasta cruces entre funcionarios provinciales y nacionales por este tema.

Aunque tonificados, los precios no están cercas de las expectativas de algunos productores al comienzo de la temporada que estimaban mejoras superiores al 200%.

Con relación a esto, Stortini comentó que muchas bodegas han ajustado su programa de elaboración hacia la baja. “Planifican producir menos y, eventualmente, especular con la compra de vino en el segundo semestre”, expresó el dirigente y agregó que establecimientos grandes y medianos del Valle de Uco no han comprado uva este año.

El contexto general de la industria tampoco es bueno en medio de una gran retracción de las exportaciones, así como de una baja en los despachos internos. Esto, por no mencionar el retraso cambiario y el incremento en costos que dificulta cada vez más al sector.