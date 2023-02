Los cuestionamientos mendocinos a Massa por permitir la importación de vino

Desde el Ministerio de Economía de Mendoza, cuestionaron a Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, luego de que se conociera este último martes que una reconocida bodega importará 564.000 litros de vino blanco. Las tensiones manifestadas por la cartera provincial conducida por Enrique Vaquié se dan en consecuencia de que el propio Massa anunció en La Rioja una semana atrás que iba a "defender el precio de la uva" y que "hasta que no esté vendida la última uva de producción argentina no nos sentaremos a hablar de importación”. La compra despertó preocupación en el sector vitivinícola debido a que se acerca la etapa de negociación entre productores locales e industriales. Sin embargo, desde el massismo mendocino aseguran que "no va a haber importaciones masivas que influyan en el precio" y que los productores no tienen que "dejarse influenciar".

Lo que sucede es que Sebastián Lafalla, productor vitivinícola y miembro de la Cámara de Agricultura, Comercio e Industria de Tupungato, reveló que el Grupo Peñaflor dio luz verde a la importación de 564.000 litros de vino blanco en un precio que oscila los USD 0,87 y 0,97. Todo esto, en días clave para la negociación entre industriales y productores locales.

"Todos los estudios del observatorio vitivinícola dicen que la cosecha va a ser baja, pero que a pesar de eso el mercado no corre peligro de desabastecimiento. Esto generó expectativa en el mercado de que los precios iban a subir sustancialmente, pero finalmente no lo hicieron. Cuando importás vino, con stock importado presionás y planchás sobre el stock existente (...) Peñaflor importó vinos sauvignon blanc a USD 0.97 en dólar oficial, que es un litro de vino a $188 aproximadamente (sumado a costos de flete), cuando el kilo de uva blanca ronda los $280", dijo Lafalla a MDZ.

En ese sentido, dejó entrever que esto podría influir a la hora de negociar precios entre ambas partes, considerando los bajos costos de la importación. Aunque, según fue indicado a este diario, 500.000 litros no es significativo, por lo que existe la posibilidad de que se trate de una jugada de presión para que no aumenten los precios de los productores. Por su parte, fuentes bodegueras subrayaron que de todos modos es necesario importar ciertos varietales no disponibles en el mercado local.

Lafalla también afirmó que "el 80% del volumen lo maneja Peñaflor" y que las expresiones de Sergio Massa son algo "raro porque ya lo sabían desde el Ministerio de Economía desde hace días". "Fue un anuncio para la tribuna", acotó sobre lo ocurrido en La Rioja.

En tanto, fuentes del Ministerio de Economía de Mendoza mostraron su descontento ante lo sucedido y apuntaron contra Massa. "Nos sorprendió la medida porque Massa días antes dijo exactamente lo contrario. Lo hace en un momento clave para la formación de precios, en el marco de la pulseada de todos los años entre productores e industriales. También nos sorprende que permitan estas importaciones y no otras por la falta de dólares. El foco es en Massa, no es contra Peñaflor", contaron.

Ante la consulta de MDZ, Diego Stortini, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, opinó respecto al tema que "hay que tener una discusión sobre la estrategia de la vitivinicultura mas global. Este no es el momento. Es desafortunado que este tipo de operaciones se autoricen en la víspera de negociaciones entre productores e industriales. Esta discusión hay que darla en el segundo semestre en el marco de un plan estratégico.

También destacó la falta de soluciones para insumos, maquinarias, bombas, membranas, etc. y manifestó su descontento debido a la dificultad para acceder a las mismas por las trabas en relación a la utilización de dólares del Banco Central. La industria vitivinícola se encuentra en una etapa clave.

La respuesta del entorno de Sergio Massa ante la polémica

Gabriela Lizana, persona de confianza de Massa, integrante de su equipo de gestión y directora del Bice Fideicomisos SA, se refirió a la controversia.

"Entiendo el terror que le tenemos a la importación de vino porque durante el gobierno de Mauricio Macri y Alfredo Cornejo nos ocasionó un daño muy grande. Eso expulsó a muchos productores -y me incluyo- de la cadena. No va a haber importaciones masivas que influyan en el precio. Que el Gobierno de la provincia recuerde quién trajo vino tinto chileno con agua exógena. Se trajo en el marco de una competencia desleal", comentó Lizana. Gabriela Lizana es la vocera de Sergio Massa en Mendoza. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Y añadió que: "Sergio Massa dijo que no se iba a sentar a hablar de importación que pudiera afectar los precios de productores. Pensar que por la importación de Sauvignon blanc, que se importa todos los años, esto va a influir en la formación de precios no es verdad. Mi mensaje para los productores es que esto se había pactado antes de las declaraciones de Massa. Que el productor no venda por debajo del precio, que no se deje influir. Son operaciones de años. La decisión de Massa continúa tal cual se expresó".

Sobre las quejas de la industria por las trabas para comprar maquinaria del extranjero, aseveró: "Se lo planteé personalmente al secretario de Comercio, Matías Tombolini. Solicité celeridad a la Secretaria los plazos para que en las bodegas puedan trabajar tranquilos".