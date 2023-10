La maniobra internacional que descubrió la Aduana y aplicó una fuerte multa

La Dirección General de Aduanas (DGA) detectó operaciones de exportación apelando a la subfacturación de embarques de carne vacuna y con triangulación entre Estados Unidos y España.

El análisis de agentes especializados de la DGA pudo determinar que entre enero y diciembre de 2022 el frigorífico Malefu S.A. tuvo una subfacturación del 38% en sus exportaciones a Alemania. Para eso se valió de "triangulaciones indebidas" con el fin de "ahuecar la base imponible de la operatoria y faltar a la debida liquidación de divisas en nuestro país", remarcó el organismo.

La empresa presentó documentación correspondiente a 20 exportaciones por US$ 677.247,70 en Argentina, mientras que las importaciones ingresadas a Alemania fueron registradas por US$ 936.081,46, con lo que la subfacturación alcanzó los US$ 258.833,76, que finalmente no ingresaron al país.

Mirá el video de cómo fue el operativo de la Aduana

A partir del acuerdo bilateral entre el gobierno argentino y el alemán sobre Asistencia y Cooperación mutua en temas aduaneros, la Dirección General de Aduanas logró descubrir que la firma exportadora trianguló las exportaciones a través de intermediarios con sede en Estados Unidos y España.

El dato clave es que las autoridades aduaneras no pudieron determinar que hubiera un agregado de valor en la mercadería que justificara la suba del 38% en la refacturación al importador de Alemania. Justamente, este suele ser el argumento de los exportadores para justificar la triangulación.

Por su parte, cono las firmas intermediarias no tienen relaciones comerciales con otras empresas en Argentina, se deduce que existe una "vinculación funcional" entre las partes intervinientes en las operaciones de exportación investigadas, de modo que la ausencia definitiva o temporal de alguna de ellas "podría afectar la continuidad de la actividad o la propia existencia del sujeto local o del vinculado en el exterior", indicó la DGA.

En este escenario, el organismo aduanero pidió explicaciones al exportador, pero la información presentada no convenció. Además, tampoco se observó ningún valor agregado tangible o claro aportado por los intermediarios para explicar los márgenes de refacturación.

De esta manera, la Aduana denunció al frigorífico, basándose en el artículo 863 del Código Aduanero, por considerar la maniobra como una "maniobra ardidosa y engañosa", tendiente a obstaculizar las tareas de control del servicio aduanero. La multa mínima por la infracción no debería ser inferior a U$S 4.259.984,32 en los términos del artículo 876, inciso c) del mismo código.