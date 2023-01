La impresionante cifra a la que llegó el metro cuadrado de construcción

Muchos de quienes viven la experiencia de construir su casa, hoy corren detrás de presupuestos, acopio de materiales y variaciones de precios que, en líneas generales, se han movido al ritmo de la inflación. Así lo muestra el relevamiento que realiza el Centro de Ingenieros de Mendoza que en diciembre tuvo un incremento interanual del costo de construir de 94,53%, un acumulado de 87% y un mensual entre noviembre y el último mes del año de cinco por ciento.

En dólares, el metro cuadrado relevado por el Centro de Ingenieros mostró una suba interanual en dólares de 13% al valor oficial y de 22% si se toma la cotización del paralelo. En tanto, según diversos referentes del sector inmobiliario local, las propiedades en moneda norteamericana mostraron una baja de al menos 30%. La aproximación aquí no es anual, sino que se toman los dos últimos años aproximadamente.

Dichas mediciones expresan que el metro cuadrado de una vivienda económica costó en diciembre $174.616 mientras que el de una de mayor calidad, $261.340. En el primer caso, el valor al dólar comprador del Banco Nación fue de U$S 1028 y al del blue, de U$S 567 mientras que en la más cara el costo fue de U$S 1538 y U$S 848; respectivamente.

En este contexto y sin tener en cuenta el precio del terreno, una casa de calidad de unos 70 metros cuadrados costaría cerca de 18 millones de pesos o más y unos 60.000 dólares; respectivamente. Por este motivo y en vista de que el mercado inmobiliario se maneja en dólares y viene a la baja desde hace más de dos años, es importante evaluar cada caso antes de tomar la decisión de construir o de comprar hecho.

Construir o comprar

Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, expresó que no existe una única respuesta debido a la diversidad de situaciones. No obstante, por un lado, aclaró que en los últimos dos años el precio de las propiedades en dólares de al menos 30 % al tiempo que agregó que hoy el mercado se mueve debido a las casas que se ajustaron a la realidad y cuyos dueños buscan vender. “Actualmente las operaciones que se realizan se hacen por precio”, subrayó Rosta.

En la misma línea, desde la inmobiliaria Zeballos, su dueño, Diego Zeballos, coincidió en que los propietarios que han podido realizar transacciones de venta son los que han aceptado los valores de la oferta y la demanda que, según sus cálculos, han tenido una baja en dólares en torno al 35% desde 2020 a esta parte.

A la hora de construir o comprar hay diversas variables. En lo que respecta a la construcción, por un lado, Zeballos advirtió que los precios de los materiales están en pesos y que, más allá de la inflación, no es común que los mismos den los saltos que a veces da el dólar. “El metro cuadrado cubierto está pesificado o, en su defecto, a valor dólar oficial que ronda los $170”, expresó Zeballos.

Sin embargo, también es cierto que hay gran dispersión de precios y que, por momentos, los faltantes pueden encarecer los materiales, así como amplificar la incertidumbre. “El acopio de materiales es la mejor alternativa para evitar esto”, expresó Rosta.

No obstante, debido al contexto de inflación y a cierta especulación esto no siempre es posible, ni desde el punto de vista de las empresas, ni desde el de los clientes que no siempre disponen de todo el dinero por anticipado. En este contexto, tener los dólares en la mano para cambiar en el mercado paralelo implica una gran diferencia a la hora de construir.

Como desventaja y casi como disco rayado aparece la inflación, ya que los presupuestos iniciales parecen no tener techo en el año o más que puede durar la construcción de la casa propia. Por supuesto que en el medio hay diversas opciones y que, tanto a la hora de construir como de comprar, el peso de la financiación propia de algunas empresas es un gran aliciente en medio de un crédito hipotecario insuficiente.

Por otro lado, los que construyen tienen la opción de diseñar los espacios a su gusto, al tiempo que, en palabras de Zeballos y siempre a valor dólar, el costo de construir está por debajo de los históricos US$ 1000 que solía costar el metro cuadrado.

No obstante, es importante señalar que pese al movimiento del mercado por las propiedades de quienes desean o necesitan vender y se ajustan a los precios de la demanda, existe un exceso de oferta de propiedades en venta. Las mismas pueden tener el cartel colgado durante más de un año sin éxito debido a que están caras.