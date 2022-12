Santiago Laugero: "La Quinta Sección es el Puerto Madero de Mendoza"

Junto a dos de sus hermanos, Santiago Laugero pertenece a la segunda generación de la empresa familiar Laugero Construcciones, en la que es uno de sus directores. Principalmente, la empresa se dedica al real estate, pero también tiene edificios emblemáticos en obra pública como el Procrear Sexta Sección, la primera etapa de la cárcel federal de Cacheuta y el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Hace poco inauguraron la Torre Thays, una de las más modernas de Mendoza en Boulogne Sur Mer y Sargento Cabral, con 33 departamentos de entre 120 y 150 metros cuadrados, ingresos divididos y hasta tres espacios de cocheras subterráneas por vivienda. Aunque tienen emprendimientos importantes en distintos departamentos, en los últimos tiempos se han enfocado fuerte en la zona de la Quinta sección.

- Muchos empresarios dicen que la Quinta Sección es como el Puerto Madero mendocino, ¿usted qué cree?

- Que ya es el Puerto Madero de Mendoza. Es una zona que tiene gran potencial para crecer y desarrollarse. Por este motivo, la mayoría de los desarrolladores que piensan en proyectos premium toman a la zona para evaluarla. De hecho, nosotros estamos trabajando en dos emprendimientos más allí, porque es una zona muy linda y muy querida por los mendocinos que, entre otras cosas, se destaca por la cercanía con distintos puntos de la provincia, así como por su aire fresco.

- ¿Qué tipo de público se inclina por esta zona?

- Lo hemos visto muy marcado y delimitado en el perfil de quienes nos acompañaron en el proyecto Thays. Son personas que, por distintos motivos, quieren menos presión o dedicación a la casa, por lo que pasan de un barrio privado a un proyecto como éste, donde tienen un espacio verde compartido, SUM (salón de usos múltiples), diversas comodidades y unan vista privilegiada.



- Mendoza es una provincia chica en comparación a otras y no es de las más ricas del país. ¿Cuál es el límite para los proyectos premium? Es decir ¿quiénes compran?

- Es una pregunta que nos hicimos varias veces antes de definir el producto en términos provinciales. Teníamos dudas y realizamos diversas investigaciones. Sin embargo, comenzamos con el trabajo en pozo sin haber tenido ventas previas. Lo que encontramos después fue que Mendoza tiene un potencial importante en el sector premium de real estate, con jugadores de la economía local. Están los que tienen su desarrollo empresarial y profesional aquí, así como los mendocinos que hoy tal vez trabajan o viven en el exterior. No tenemos compradores que provengan de otros lugares.



- ¿Cómo ven el mercado que hoy se puede abrir en relación a los alquileres temporarios?

- Es una buena pregunta porque nosotros también tenemos desarrollos turísticos y vemos el crecimiento del sector, tanto en lo que respecta a turismo extranjero –con especial aporte de los brasileños- como nacional. En ese marco y en torno a las posibilidades que tiene el real estate hoy, existe una apertura importante en esta línea. No puedo adelantar demasiado todavía, pero estamos trabajando en un proyecto en la quinta sección que busca integrar los dos modelos. Se trata de dos torres que compartan ambos propósitos, de alquiler temporario y vivienda particular. Hay que desarrollarlo con mucha seriedad para que no haya interferencias entre ambos públicos.

- ¿Existe interés por parte de los inversores?

- En un momento tan difícil como el que tenemos a nivel nacional, vinculado con la falta de crédito y de confianza, en el que muchos no se animan a invertir, este concepto puede ser una salida interesante para los proyectos que se desarrollan. El inversor que ve este potencial va a estar interesado.

- Son proyectos con mayor rapidez en el recupero de la inversión ¿verdad?

- Sí. Hay una diferencia de hasta tres o cuatro veces más. Yo le veo un potencial importante y me parece que es bueno que trabajemos entre los privados que nos empezamos a animar a este tipo de desarrollos, junto con el sector público para buscar los mejores mecanismos formales y comerciales, con el objetivo de crear productos de calidad, que sean formales y se pueda tributar en la medida justa para continuar con el posicionamiento de Mendoza en un sector que crece.

- ¿Qué otras inversiones tienen previstas para el año que viene?

- Estamos a punto de inaugurar la segunda etapa del centro comercial Terra Malva en Luján de Cuyo. Es un proyecto que forma parte de un desarrollo más amplio en donde tenemos 240 lotes; muchos de ellos ya en construcción. En la nueva etapa, vamos a abrir esta semana el primer local de Mostaza en ese departamento, con el primer local del país con autoservicio. En febrero, dentro del polo gastronómico estarán las aperturas de espacios como Nikkei Sushi, Chachingo, Vicente y Jebbs.

- Durante este año y el anterior, la construcción se ha beneficiado con el dólar barato. ¿Qué perspectivas ve para el sector en relación a esto?

- Es cierto que desde 2020 la diferencia de tipo de cambio del dólar no oficial (blue) realmente hizo que los costos de construcción en dólares fueran convenientes. Sin embargo, la inflación le fue ganando mucho al tipo de cambio y esa situación se ha aplacado bastante. Los márgenes se han achicado y se comienza a complicar por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.



- ¿Y qué creen que pasará con la obra pública?

- La realidad que vivimos tiene que ver con aumentos de costos; en especial los vinculados a los materiales. Aquí no se ha acompañado la posibilidad de actualizar esos valores ni de redeterminar los precios a un ritmo más certero. Es una situación difícil que afrontamos día a día.