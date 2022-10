Por qué la venta de lotes y las pequeñas inversiones movilizan el mercado inmobiliario

En un contexto de incertidumbre generalizada y cambios constantes, los ladrillos y la tierra aún son un refugio para el ahorro, cuando el peso se devalúa y el dólar en el mundo también pierde parte de su capacidad de compra.

Sin grandes saltos ni anuncios grandilocuentes, se trata de un movimiento continuo que se apoya en la baja en dólares del valor de las propiedades, así como del costo para construir. Una tendencia, no obstante, que corre riesgos de frenarse debido a la alta inflación en pesos.

Marcos Herrera, director comercial de Inmoclick, (https://www.inmoclick.com.ar), una de las importantes plataformas del sector, explicó que observan una recomposición del interés por las propiedades en venta. “Hay buenos precios en lotes y también oportunidades interesantes en obras de pozo”, comentó.

En este sentido y según los números del sitio, hay mayores consultas, así como un crecimiento en el tiempo que las personas pasan en la página; lo que relacionan con un crecimiento en la cantidad de potenciales inversores en búsquedas en relación con los particulares.

“No hay un crecimiento exponencial, pero sí cierto dinamismo en lo que a inversiones pequeñas respecta”, apuntó Herrera. Agregó que este impulso puede venir de la existencia de una inflación mundial en dólares y de que continúa relativamente bajo el valor en dólares de propiedades, construcción e inmuebles.

El último dato relevado por el Centro de Ingenieros de Mendoza para la construcción de una vivienda, marcó en octubre una baja de 1,40% en dólares en comparación con el mes de septiembre.

En tanto, en Mendoza, hay precios de terrenos que arrancan en los U$S 8.000 y pueden sobrepasar los U$S 50.000. Buena parte de la oferta es en loteos privados y aquí hay precios que van de los U$S 16.000 a U$S 25.000.

Menos rentabilidad

Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), comentó que aprecian una moderada reactivación, debido a la devaluación del peso y a que el dólar ya no es el refugio de valor que solía ser.

“Los precios en dólares continúan baratos en relación al contexto y, pese a los vaivenes y al riesgo que toman quienes generan proyectos o invierten; los ladrillos son hoy una posibilidad de inversión”, aseguró Barbeito.

Esto, pese a que tanto él como el presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, Estanislao Puelles Millán, advirtieron acerca de la baja en los márgenes de ganancia a la hora de comprar un lote, construir y ponerlo a la venta.

Cuando hace unos años la rentabilidad en dólares podía ser del 30% o más, en la actualidad es de entre el 10% y 12%. Es el margen que se obtiene en el lapso de un año o un año y medio que puede llevar la construcción del inmueble determinado.

Esto es porque, más allá de las personas que tienen dólares y eligen invertir, para el resto es casi imposible llegar los U$S 80.000 que se puede pedir por una propiedad estándar en un contexto de ausencia de financiación.

Cuidar el capital

“Hoy el 70% de lo que se construye es como resguardo de capital y ahorro”, comentó Puelles Millán. Son quienes o tenían dólares o pudieron vender una propiedad para reinvertir.

Desde su punto de vista, el mercado se modifica tan rápido como de un mes para otro. Ya sea porque faltan insumos, se prohíben importaciones, hay aumentos desmedidos u otros cambios difíciles de predecir.

En este sentido, su percepción es que dentro de la baja del mercado inmobiliario los lotes y departamentos chicos fueron los que más se movieron durante buena parte del año, pero que la inflación actual podría terminar pronto con esa ventana de resguardo de valor.