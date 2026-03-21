Paritarias 2026: los gremios continúan firmando acuerdos por debajo de la inflación

El Gobierno insistió durante el primer año de su mandato en que los aumentos salariales firmados en paritarias debían firmarse por debajo del nivel de la inflación, siempre menor al 2% mensual, para permitir la desaceleración inflacionaria. Sin embargo, ya pasado la mitad del mandato, la mayoría de las paitarias continúan por debajo del índice mensual de inflación que lleva cerca de diez meses con valores cercanos al 3% mensual.

Aunque hay gremios que tienen sus acuerdos salariales atados al índice de precios al consumidor del Indec, como en el caso de La Bancaria, son muchos los sindicatos que hacen malabares para acercar sus acuerdos salariales al índice inflacionario sin éxito.

La estrategia privilegiada es la de las sumas no remunerativas. La idea es que acerquen las remuneraciones a la dinámica de precios. La vía, no obstante, tiene tres problemas centrales. Por un lado, si a largo plazo no quedan incluidos en los sueldos redundan una fuerte caída de los salarios . En segundo lugar, en los casos en que no se integran al salario rápidamente, la base de cálculo de los aumentos sucesivos se achica por lo que el acumulado de aumentos suele quedar rezagado.

Finalmente, el impacto más fuerte lo sienten los salarios más bajos de la escala, pero lo salarios más altos reciben siempre un porcentaje menor por lo que se acelera la caída salarial, lo que tiene como derivación un achatamiento acelerado de las escalas salariales.

Aunque hay rumores de que desde el ministerio de Economía ya no verían con tan malos ojos aumentos superiores al 1% a causa de la debilidad extrema del consumo y la consecuente caída de la recaudación, la realidad es que en las últimas semana las firmas de acuerdos salariales siguen lejos del 2,9% mensual al que actualmente corren los precios.

Los acuerdos de los principales gremios

Entre los sindicatos que firmaron en las últimas semanas destaca la paritaria cerrada por Camioneros que suma en seis meses -entre marzo y agosto- un 10% de aumento, aunque todo indique que quedará por debajo del aumento de los precios.

El sindicato liderado por los Moyano acordó subas salarias por 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, 1,5% en julio y 1,5% en agosto. Claro que se incluye un pago de suma fija no remunerativa de $53.000 en marzo, que se incorporan al salario básico a partir de abril. Un monto que puede representar bastante menos que el 5% adicional de aumento, según la remuneración de cada empleado.

Otro gremio importante, el de los trabajadores de sanidad de FATSA, liderado por Héctor Daer, alcanzó un acuerdo de 1,8% para febrero, 1,7% para marzo y 1,6% para abril, lo que representa una suba trimestral consolidada del 5,19%, muy por debajo de la inflación esperada.

Otra vez, aquí llega la asignación no remunerativa mensual que se incrementa mes a mes. En febrero de $80.000, en marzo de $85.000 y en abril de $90.000.

En el caso de Empleados de Comercio, el gremio más importantedel país por su cantidad de afiliados, concreta en este primer trimestre del año uno de los objetivos más importantes de las sumas no remunerativas: volverlas remunerativas.

El año pasado había firmado una suma de $40.000 a mitad de 2025 y otra de $60.000 en diciembre. Ambos ($100.000) se incorporan al salario formal en el salario de abril. Mejorando la paritaria de 2025, como como siempre en estos casos impactando con mayor fuerza entre los salarios bajos.