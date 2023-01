Por qué se desocuparon más de 10.000 metros cuadrados de oficinas en Buenos Aires

En el último trimestre del 2022 se liberaron 10.664 metros cuadrados de oficinas clase B en la Ciudad de Buenos Aires. Según un informe elaborado por Cushman & Wakefield, empresa global de servicios corporativos, no sólo la vacancia llegó al 12,4%, sino que estiman que se seguirán desocupando metros.

Este segmento del mercado inmobiliario viene perdiendo metros desde hace varios meses ya que las empresas están optando por mudarse a edificios de mejor calidad y ubicación en un contexto en el que hay varias oportunidades de mejora a precios muy convenientes.

“El precio promedio de alquiler pedido para las oficinas clase B bajó y hoy es de 16,1 US$ por m². En los submercados más apreciados como Libertador CABA y Libertador GBA los valores llegan a 21 y 20,7 US$ por m² respectivamente. Pero hoy se presentan, en otros submercados, opciones disponibles en edificios Premium (clase A) a un precio de 24 US$ por m² y varias empresas están aprovechando para hacer un up grade y tener un lugar de trabajo más agradable para trabajar”, destacó Juan Querol, bróker de Cushman & Wakefield.

Por su parte, Carolina Wundes, coordinadora del departamento de investigación de mercado, agregó que como "se alquilaron solamente 1.635 m² , hubo una absorción neta de -9.336 m². Se espera que durante 2023 la vacancia siga en aumento".

El informe también señaló que hay en construcción y en proyecto 126.667 m², principalmente en los submercados de Distrito Tecnológico, 9 de Julio y Libertador de CABA.