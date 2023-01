El dato económico que pone en alerta al Gobierno y en riesgo a las empresas

Siete de cada diez empresas industriales argentinas afirmaron que podrían quedarse sin insumos y paralizar la producción. Esta conclusión fue producto de la investigación realizada por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En su cuarto informe anual, la cámara de los industriales alertó que con el incremento de las restricciones a las importaciones por la falta de divisas en el país se produjo la escasez de muchos insumos necesarios para la producción.

Y aunque el antiguo Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) fue reemplazado en octubre de 2022 por un nuevo mecanismo denominado Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que se proponía aumentar el control del comercio exterior y mejorar los plazos de pago, gran parte de las empresas industriales reportaron dificultades en su funcionamiento.

De acuerdo al relevamiento, más de un 80% de las empresas indicaron que los plazos de aprobación de las solicitudes con el nuevo sistema son más largos que con el sistema anterior. De esta forma, señala, con el incremento en los plazos de pago de las importaciones se agravaron los problemas para conseguir el financiamiento de importaciones de las empresas.

Casi un 90% de las empresas indicó que tienen dificultades para conseguir el financiamiento necesario para importar insumos y casi siete de cada diez empresas manifestó dificultades en el abastecimiento de insumos, lo que podría dejar paradas a algunas líneas de producción.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), destacó que incluso en muchos casos "hubo inversiones en maquinarias y tecnología, pero no han podido traerlas al país".

Otro de los problemas, cuenta el industrial, es que en muchos casos las empresas proveedoras del exterior, a causa de la crisis internacional, venden sólo con pago anticipado. "En el caso de los fabricantes de cables para la industria automotriz no les permitían importar cobre porque no les autorizaban a girar anticipado. Pero en el exterior ningún productor de cobre entrega sin pago anticipado. Eso significo que no hay entrega a las terminales y no se logra la tan querida sustitución de importaciones".

Además, "son varios eslabones de la cadena que se van rompiendo y eso hace que muchas empresas frenen las inversiones o no tomen personal. Se necesita que las pymes puedan importar insumos libremente para bajar costos y poder producir. Son los sectores a los que hay que priorizar, porque son parte de la cadena productiva del país. Si una parte de la cadena no consigue insumos se puede romper la cadena productiva", finalizó.

Por su parte, Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), señaló que es necesario solucionar el problema de las importaciones porque eso hace a la necesaria previsibilidad.

"Tenemos una mesa de negociación con el Gobierno en la que CAME ha llevado propuestas. Esperamos que no lleguemos a un cuello de botella. Entendemos la situación del país, pero también hay que entender el contexto internacional. Hoy con los conflictos que hay los plazos para importar los insumos por una cuestión logística aumentaron. Ya no alcanza con 30 días. Ahora se necesitan 60 a 90 días. Si no se cuenta con previsibilidad podemos quedarnos sin insumos", contó.