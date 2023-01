Dólar blue: con una nueva suba, ya coquetea con los $360

Un nuevo arranque alcista este martes llevó la cotización del dólar blue a $355 para la compra y $357 para la venta, subiendo dos pesos desde el cierre del día anterior.

En el mercado se esperaba con expectativa y ansiedad las palabras de Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal, en relación a una modificación al alza o baja de las tasas de interés en Estados Unidos, lo que, sin dudas, tiene impacto en el resto de los países, mucho más en los que acumulan un nivel importante de deuda pública.

El lunes el Banco Central (BCRA) compró ayer un total de US$ 3 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), pese a lo cual las reservas registraron una caída superior a los US$ 1000 millones, quedando en US$ 43.368 millones luego del pago de deuda al FMI y el pago de cupones de tenedores privados de título de deuda.

El dólar oficial, por su parte, cotiza a $179,25 para la compra y $187,25 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista, en tanto trepa a $374,50 y cada vez preocupa más a los turistas argentinos que están pasando sus vacaciones o piensan hacerlo en el exterior.

En la última jornada, el dato relevante es la ampliación de la brecha cambiaria, entre el dólar mayorista a $180,09 al cierre del lunes con los $355 del paralelo.

En los dólares financieros, el MEP o Bolsa, se consigue este martes por $326,05 para la compra y $326,43 para la venta, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotiza por encima de eso, a $329,84 para la compra y $335,47 para la venta.