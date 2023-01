El turismo al exterior y los gastos en fletes y seguros siguen drenando las reservas del Banco Central

La cuenta “Servicios” del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) registró un déficit de US$ 641 millones en noviembre pasado como resultado de los egresos netos en concepto de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta, Fletes y Seguros y Otros Servicios, por US$ 470 millones, US$ 396 millones y US$ 4 millones, respectivamente.

De modo que tanto el turismo al exterior como las compras externas con tarjetas y los gastos vinculados con el transporte de bienes, como ser fletes y seguros, continúan erosionando el stock de reservas del BCRA. Al respecto el BCRA señaló que “estos movimientos fueron parcialmente compensados por ingresos netos por Servicios empresariales, profesionales y técnicos por US$ 230 millones”.

En lo que va del año, la cuenta servicios registra un déficit acumulado de US$ 9.633 millones, lo que representa un incremento del 157% respecto a igual período del 2021, impulsado principalmente por el crecimiento de los egresos brutos en concepto de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta y, en menor medida, de Fletes y seguros en un contexto de mayores precios del transporte internacional de bienes, reconoce el BCRA.

Este rojo generado por la cuenta servicios del Balance Cambiario no puede soslayarse, ya que representa, por ejemplo, para tener una somera referencia al equivalente de las divisas ingresadas por los programas “dólar soja”. De modo que lo que entra por la puerta, en parte, se va por la ventana.

Las cuentas argentinas no tienen la holgura suficiente como para solventar un déficit de casi US$ 10.000 millones anuales en servicios. Un elemento más para tener en cuenta con vistas a lo que será el 2023.

Vale recordar que con relación a la cuenta de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta, en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales, se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales a proveedores del exterior, y viceversa (los ingresos incluyen las compras no presenciales que hacen con el uso de tarjetas, a proveedores de nuestro país, quienes califican como no residentes).

En cuanto a lo ocurrido en noviembre, últimos datos oficiales, los egresos brutos por viajes totalizaron US$ 531 millones, lo que implica una caída del 14% respecto al mes previo y del 31% respecto a septiembre.

Esta retracción se la vincula con la Resolución General 5270 de la AFIP del 6 de octubre, que determinó que a partir del 12 de octubre todos los consumos mensuales con proveedores del exterior con tarjetas que superen los US$ 300 deberán pagar un recargo del 25% extra sobre la cotización oficial del dólar, a cuenta del impuesto a los Bienes Personales.

Cabe señalar que ese porcentaje adicional se suma a otros dos recargos ya vigentes: el 30% del impuesto PAIS y el 45% a cuenta del impuesto a las Ganancias.

Además, el 12 de octubre el Gobierno dispuso mediante el Decreto 682 establecer el impuesto PAIS para las compras de divisas destinadas a adquisición en el exterior de servicios personales, culturales y recreativos (no incluye enseñanza educativa).

Por otra parte, con el objetivo de impulsar los ingresos de divisas del turismo receptivo, el BCRA resolvió, mediante la comunicación “A” 7630 del 3 de noviembre, excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes.

“Esto les permite a los receptores vender las divisas en el mercado financiero, aplicándole así un tipo de cambio más elevado a los consumos de las y los turistas no residentes en el país”, explicó el BCRA.

Por su parte, las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de US$ 917 millones en noviembre, principalmente por pagos netos de “Intereses” por US$ 905 millones. Dentro de las cancelaciones brutas de intereses, US$ 707 millones fueron realizadas por el Gobierno y el BCRA mientras que el sector privado totalizó US$ 210 millones.