Blanqueo: Lousteau habló y encendió las alarmas en el Palacio de Hacienda 

“Hasta que el juicio político contra la Corte no salga de la escena, nada se puede debatir con el Gobierno”, dijo en las últimas horas Martín Lousteau desde Mar del Plata y desató las mayores preocupaciones en el Ministerio de Economía.

El senador por la Capital Federal alertó en la cumbre radical que se desarrolla en estas horas en la ciudad bonaerense, que si el Gobierno insiste en la embestida contra el máximo tribunal, no habrá posibilidades de debate de cualquier otro proyecto de ley que el Ejecutivo envíe el Congreso Nacional en sesiones Extraordinarias, las que deberían comenzar la próxima semana.

La intención del Palacio de Hacienda es que se trate la intención de abrir un nuevo blanqueo de capitales. Lo antes posible. Según lo que Lousteau lanzó desde Mar del Plata, la oposición no dará el imprescindible apoyo hastaproyuecto que la idea de un juicio político a la Corte no se archive, algo que esta mañana la portavoz presidencial Gabriela Cerruti aseguró y ratificó que no sucederá. Si se siguiera el ritmo y la intención de las palabras de ambos políticos, no habría blanqueo, al no ser tratado el proyecto en el Congreso.

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, descartó que se archive el proyecto de ley de juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

La sola amenaza real que esto suceda, alerta a Economía y altera la estrategia de mediano plazo del ministro de Economía, Sergio Massa, y su equipo económico. Hay un motivo contante y sonante. El Palacio de Hacienda contabiliza unos U$S 3.000 millones de piso de recaudación para el llamado a regularización de capitales financieros y reales no declarados, en un proyecto que según los tiempos y estrategias de la gente del ministerio, debería estar activa, reglamentada y analizada por los eventuales contribuyentes interesados hacia fines de marzo.

EE.UU. y un dato clave

Esto es así, ya que se considera que un llamado a blanqueo necesita como mínimo un período de seis meses de vigencia para ser medianamente exitoso, con lo cual, y teniendo en cuenta que en septiembre el llamado debe terminar, para abril debería estar abierto.

¿Porqué septiembre? Ese mes de 2023 comenzará a regir el acuerdo entre la AFIP y el IRS de Estados Unidos, y reglamentariamente (según las reglas de ese país), no pueden convivir un blanqueo con un proceso de intercambio de información financiera entre los dos países.

Ante este panorama, el propio Massa se ofrece como mediador con la oposición. El ministro quiere que el proyecto tenga prioridad y se convierta en el primero del listado de seis o siete envíos individuales que Diputados y Senadores deberían tratar en este comienzo de 2023.

El titular del Palacio de Hacienda presiona en estas horas para que su texto de "exteriorización de bienes no declarados" tenga una vida de tratamiento legislativo por fuera del resto, y muy polémico, orden temático que Alberto Fernández quiere que el Congreso desde la semana pasada.

Orden de prioridades

Para que el blanqueo sea lo primero que se trate en Extraordinarias, el ministro y su secretario de Finanzas, Eduardo Setti, se comprometen a negociar directamente en el Congreso con la oposición para que su debate y eventual acuerdo político sean lo más rápidos posibles y que finalmente quede a punto de reglamento durante la primera quincena de febrero. Y que luego, si así lo desea u ocurre, que el Legislativo se convierta en un escenario de deliberación permanente de cuestiones políticas y judiciales sin acuerdo cruzado posible.

Según el acuerdo que establece un sistema de información le transfiere a la Argentina la tenencia en cuentas, también las utilidades o rentabilidades que pueda haber percibido alguna de esas cuentas por formar parte de una sociedad, o por tener alquileres de propiedades.

Es también la transferencia entre cuentas, la integración de capital de sociedades y obviamente todas las tenencias vinculadas a actividades reguladas por el sistema financiero.

Economía tiene en mente un blanqueo amplio, que incluya todos los capitales no declarados en cualquiera de sus formas (dinero en efectivo dentro y fuera de las fronteras nacionales, inmuebles, vehículos, bienes de capital y financieros, joyas, etc), relativamente barato (al menos para el que decida ingresar sus dólares dentro del sistema financiero argentino) y fundamentalmente ágil en el tiempo de declaración e ingreso.

Esto, además de no poner mayores restricciones para el uso de esos dólares blanqueados, dándole al nuevo contribuyente la posibilidad de utilizarlos para ahorro como para la inversión o compra de inmuebles, campos, vehículos, etc. En estos casos, incluso, el blanqueo tendría que tener más facilidades.

Figura del "colaborador"

Massa sabe cuál es el capítulo que deberá negociar con la oposición para que avance en las consideraciones de la oposición: quitar del proyecto oficial la figura del "colaborador". Se trata de una idea original del proyecto que había presentado en su momento en el Senado Oscar Parrilli y que incluía la opción de la delación premiada de cualquier conocedor de dólares fuera del país de una segunda o tercera persona. Senador Oscar Parrilli,. impulsor del proyecto de ley que incluía la figura del "colaborador".

Según el proyecto original de Parrilli "cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos".

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados.

Éste recibiría la recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado. Ni el kirchnerismo ni el oficialismo consideraron este proyecto como un blanqueo, pese a que implica la caída de las sanciones financieras, impositivas y penales.

La eliminación del delator sería un reclamo primario de la oposición para que el blanqueo avance en Diputados. Habrá que ver si desde el kirchnerismo, que tiene el copyright de la idea, hay voluntad de quitar el último vestigio de condena al macrismo y sus blanqueos.