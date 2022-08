La larga lista de reclamos con las que los empresarios reciben a Sergio Massa

“Estamos haciendo una inversión de 200 millones de dólares. La empezamos hace tres años. Podría ser del doble o más, porque necesitamos mayor producción, pero es difícil que la casa matriz acepte hacer un mayor desembolso si no podemos girar regalías. Hay que regenerar el clima de negocios”.

La frase pertenece al director de una multinacional alimenticia, consultado por MDZ, y muestra las dificultades que tienen las empresas para operar en un mercado con una fuerte restricción de divisas.

La nueva etapa económica que se inicia con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía estará marcada por este problema y buena parte de su suerte dependerá de la posibilidad de encontrarle una solución al “cepo” al dólar.

Las restricciones para acceder a dólares para importar están generando crecientes problemas en las diversas actividades industriales.

“Como toda gestión que se inicia, genera expectativas. En teoría, se puede pensar que el rumbo que se tomará ahora será de un poco más de racionalidad. El desafío del nuevo ministro será poder llevar adelante su estrategia económica. Para eso dependerá del consenso político que tenga para tomar medidas que, en muchos casos, deberán ser antipáticas” agregó el ejecutivo.

Al borde de la cornisa

Ése es el clima con el que el sector empresario espera los primeros pasos del, hasta ahora, diputado oficialista. La gran duda, que comenzará a develarse en las próximas horas, es el margen de maniobra que tendrá el nuevo ministro para encarar reformas importantes.

“Es una situación complicada. Venimos de meses con muchas dificultades para importar insumos y estamos trabajando a un ritmo menor de lo deseado. Hasta el momento, pudimos sostener la actividad, pero esperamos que solucione el problema del acceso de divisas", explicó un alto directivo de otra multinacional, pero esta vez del sector químico.

En ese sentido, destacó que "en principio, la gran dificultad es hasta septiembre, según se informó desde el Gobierno nacional. Esperemos que sea así porque la situación actual no es sostenible en el tiempo. Por eso, todo lo que se pueda hacer en las próximas semanas para corregir la situación es clave. La incógnita es saber cuánto podrá hacer”.

La industria manufacturera es altamente dependiente de insumos importados, lo que se ha vuelto uno de los principales problemas para los empresarios.

Desde el sector automotriz, se traza un panorama similar. Esta industria viene recuperando su nivel de actividad con el eje puesto en las exportaciones. Sin embargo, encuentra un techo en su producción por factores externos e internos. La escasez de semiconductores a nivel mundial ralentiza la fabricación de vehículos. A esto se suman los problemas locales. El 70% de las piezas que se utilizan para producir un 0km son importadas y su suministro genera una gran demanda de dólares que, en la actualidad, son escasos.

“Venimos trabajando desde hace dos años con una fuerte restricción de dólares y mucha incertidumbre. Esto no es bueno para una industria que planifica a mediano y largo plazo. Es cada vez más difícil explicar en las casas matrices los permanentes cambios de reglas de juego y de políticas. Ya no nos creen", señalaron a MDZ desde una terminal.

Y agregó: "Preparamos informes con los escenarios posibles que pueden presentarse para definir las estrategias industriales y comerciales, pero siempre hay un variable o una medida que nos sorprende. Además, de mejorar la accesibilidad a las divisas, la nueva gestión económica debe dar previsibilidad. Para eso, tienen que haber un alineamiento político que no va a ser fácil”. Para las terminales automotrices es cada vez más difícil explicar a sus casa matrices el permanente cambio de las reglas de juego.

Agenda pyme

En el sector de las pequeñas y medianas empresas, a los problemas de acceso a los dólares, se suma la falta de precios para operar.

“Es muy difícil trabajar a ciegas. No sabemos si cuando vedemos nuestros productos estamos ganando o perdiendo plata, porque no sabemos si con el valor que fijamos vamos a poder reponer insumos para volver a producir o si vamos a tener los dólares para poder importar. Pasamos más tiempo solucionando problemas para no parar la producción que pensando cómo producir más” dijo el dueño de una empresa autopartista.

Desde el sector vitivinícola, trazaron un escenario similar. “Tenemos mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. La suba de costos es muy fuerte y es inevitable trasladarlo a los precios al público. Eso resiente la demanda interna. El valor del dólar oficial, con costos internos y de insumos importados en alza, no es competitivo para sostener las exportaciones. El nuevo ministro tiene que lograr un equilibrio para que producir sea negocio”, señaló un productor vitivinícola.