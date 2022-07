Nuevo cepo: la medida del Gobierno para que las empresas no compren criptos

Este jueves, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó una serie de medidas para que frenar la escalada de los dólares alternativos. Ayer el dólar blue cerró con una cotización de $332 para la compra y $337 para la venta. Entre las medidas, una en particular apunta a limitar a las empresas para comprar criptomonedas.

El BCRA dispuso también limitar la tenencia de Cedears a todas las compañías que accedan al mercado oficial de cambios. Los Cedears son activos financieros con operatorias local, que representan acciones ordinarias de empresas que cotizan en el exterior.

Puede negociarse tanto en pesos como en dólares, pero en este momento el mayor volumen de operaciones se realiza en pesos, como una forma de acceder a dólares "baratos".

A través de un comunicado de su gerencia estratégica, la entidad presidida por Miguel Ángel Pesce destacó: “El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió incluir a la tenencia de Cedear en el límite de disponibilidad de 100.000 dólares que pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios”.

La medida tiene vigencia desde hoy mismo y se aplica a los activos o títulos que cotizan en el mercado argentino y que representan acciones del extranjero.

También dispuso que esos instrumentos "no podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al acceso al mercado oficial”.

No obstante, también liberó el mercado de cambio para las compañías que deban abonar por insumos en tránsito, aunque con un párrafo especial para las criptomonedas.

Si bien el Gobierno habilitó a las empresas a operar hasta 100.000 dólares por sus mercaderías en tránsito, pero también enumeró una serie de limitaciones que inhabilitan el acceso al dólar oficial para importaciones.

Entre esas cláusulas, la Comunicación A 7552 del BCRA habilita a cualquier empresa que : "no ha adquirido títulos valores representativos de deuda privada emitida en jurisdicción extranjera;vii) no ha entregado fondos en moneda local ni otros activos locales (excepto fondos en moneda extranjera depositados en entidades financieras locales) a cualquier persona humana o jurídica, residente o no residente, vinculada o no, recibiendo como contraprestación previa o posterior, de manera directa o indirecta, por sí misma o a través de una entidad vinculada, controlada o controlante, activos externos, criptoactivos o títulos valores depositados en el exterior".

Firmas como Mercado Libre o Globant, pero también Pymes sin acceso al mercado de cambio, han optado por usar criptomonedas para girar fondos al exterior para abonar insumos, licencias y otros ítems cotizados en divisa dura.