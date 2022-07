El Banco Central informó como venderán dólares los turistas

El Banco Central informó este viernes como comenzará a operar el sistema para que los turistas no residentes puedan vender dólares al valor de referencia del mercado financiero por un monto máximo de U$S 5.000 dólares (o su equivalente en otras monedas) mensuales, "en las entidades reguladas por el Banco Central de la República Argentina autorizadas a operar en el mercado de cambios".

El sistema, que intenta que los turistas liquiden los dólares que traen el país en el mercado formal y no en el blue, establece que los bancos "deberán identificar al turista no residente mediante documento de identificación válido y verificar que no se encuentre comprendido en las listas elaboradas de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el terrorismo y que no resida en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional".

También deberán pedir "una declaración jurada de la persona humana no residente en la que conste su condición de turista y que, en los últimos 30 días corridos y en el conjunto de las entidades, no ha realizado operaciones que superen el equivalente a 5.000 dólares".

A esos trámites debe sumarse otra característica: "a los efectos de agilizar la atención al cliente la entidad interviniente podrá liquidar la operación en base a los precios de referencia disponibles en ese momento. La entidad deberá concretar las operaciones con títulos valores hasta 2 (dos) días hábiles de ser encomendada por el turista no residente", dice el comunicado del BCRA.

"Por cada operación que la entidad realice por este mecanismo se deberá realizar un boleto a nombre del cliente dejando constancia del monto de moneda extranjera recibida y el monto en pesos entregado al cliente", finaliza.

Los operadores e turismo receptivo ya comenzaron a plantear dudas sobre el sistema y no solo porque esta en duda el verdadero impacto que podrá tener en el mercado formal que los dólares de los turistas se liquiden en forma oficial, sino también porque quieren saber que régimen existirá para los servicios que los turistas pagan desde el exterior. Esos pagos que llegan en dólares dese el exterior se liquidan al oficial. Es decir, que un operador cobra a un dólar de $ 136,32 (valor de hoy) contra $ 338 del blue. Es decir, en ese caso se incentiva que los turistas traigan sus dólares y los liquiden en el blue para pagar en pesos los servicios que contratan en el país, forzando, además, la liquidación de toda la operación en negro.