Qué esperan en las "cuevas" que pase con el precio del dólar blue

Después de varias semanas de calma, el dólar “blue” volvió a ser noticia y acumuló dos jornadas de subas consecutivas que lo llevaron, otra vez, a rozar los $200. En un país que vive pendiente de lo que pasa con el dólar, enseguida se encendieron las alarmas.

La preocupación por que este hecho marque el inicio de un reacomodamiento del tipo de cambio, en medio de una espiral inflacionaria, es lógica. Un buen termómetro de los que sucede se encuentra en las “cuevas” que tienen una posición privilegiada para medir cómo se mueven los ahorristas.

Pese a la efervescencia de estos días, en las casas de cambio que se mueven en este segmento marginal, el panorama está lejos de mostrar nerviosismo. MDZ realizó un relevamiento entre algunos “cueveros” para evaluar la situación del mercado.

El dato curioso es que, más allá de la cobertura mediática por la evolución del “blue”, se viven días tranquilos en las casas de cambio que operan en el segmento paralelo.

“Está todo muy parado. Hace ya dos meses que el mercado viene muy tranquilo. Incluso, en esta semana, tampoco hubo un movimiento importante. Es un mercado chico que con un par de compras grandes hace subir el precio, pero esas operaciones no pasan por las cuevas chicas”, explicó a MDZ un operador del barrio porteño de Palermo.

Otro dato interesante y que confirma la calma entre los pequeños ahorristas es que son más los que están vendiendo billetes “verdes” que los que compran. “De cada diez clientes, nueve vienen a vender dólares y uno a comprar. Son montos chicos, de gente que tiene que vender para pagar alguna cuota, comprar algo imprevisto o un arreglo y con sus ingresos ya no llega. Te das cuenta de que usan sus ahorros porque aparecen con billetes de muchos años, los ‘cara chica’, comprados en alguna época de bonanza. Ahora, los tienen que sacar del colchón”, agregó el “cuevero” palermitano.

En este punto, se mantiene una quita adicional de entre 3% y 5% para los que quieran vender estos billetes de 20 años o más de antigüedad.

Ante esta tendencia vendedora, muchas casas de cambios están teniendo problemas por la falta de pesos. El flujo entre la gente que deja sus dólares y se lleva pesos no está equilibrado con el que funciona en sentido inverso. “Hay momentos en que tenemos que demorar una operación de personas que vienen a vender dólares hasta conseguir pesos para pagar”, explicó un agenciero de la zona norte del gran Buenos Aires. También aportó otro dato interesante: “Nosotros teníamos muchos clientes que vendían dólares porque estaban construyendo o ampliando la casa. Eso está todo parado. Como el blue está a igual valor que hace cinco o seis meses y la inflación hizo subir los precios de insumos y materiales, ya no es negocio desprenderse de los billetes para ponerlo en una obra. Todo gasto que no sea necesario, está postergado. Eso se siente”.

Este ejemplo explica una parte de la suba del “blue” de estos días. Su cotización está atrasada respecto a los valores de meses atrás. Hay que recordar que llegó a superar los $220 a comienzos del 2022 y hoy está a niveles de octubre del 2021.

Con una inflación de más del 6% mensual, es lógico que tenga un ajuste en su valor.

"Si bien el acuerdo con el FMI sirvió para tranquilizar al mercado por unas semanas, los anuncios de bonos especiales para trabajadores informales, monotributistas y personal de casas particulares obligarán a una mayor emisión. Es posible que muchos apuesten a que la inflación se siga acelerando y suponga que el tipo de cambio va a tener que subir", explicaron desde una "cueva" del microcentro porteño.

"También hace presión en la cotización marginal, el mayor ritmo de devaluación del dólar oficial. No hay razones para que la brecha se achique. Más allá del aumento de las tasas de interés, la incertidumbre política hace que muchos ahorristas que tienen vencimientos de plazos fijos en pesos crean que la diferencia obtenida en estos meses con un 'blue' tranquilo sea suficiente para consolidarla pasándose al billete estadounidense", agregó el operador.