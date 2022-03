Qué hay que hacer para dolarizar la economía

Alejandro Cacace, diputado de Juntos por el Cambio por San Luis, presentó un proyecto para la dolarización de la economía argentina. Un tema que desde hace tiempo es propuesto por diferentes economistas. El analista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño. opinó al respecto.

"La verdad es que discutir la dolarización es discutir una propuesta y me parece más serio eso que discutir el proyecto para pagarle al Fondo del que habla el kirchnerismo", comenzó diciendo Burgueño. "Es discutir una propuesta a la que yo no adhiero ni me parece, pero tampoco creo que sea para faltarle al respecto porque además imagino que mucha gente se lo está tomando en serio", completó.

Para el economista, "primero tenemos que ver cómo logramos el equilibrio fiscal, cómo solucionamos el problema de la deuda en dólares y en pesos y cómo logramos un superávit consolidado en la balanza comercial superior a los 10 mil millones de dólares por año. Sin eso, dolarizar la economía es imposible, salvo que, como dijo Prat Gay, estén pensando en un mega súper plan bonex. Sin eso, ir a la dolarización con la foto que tiene hoy Argentina es un suicidio".

"Si la meta es bajar la inflación, lo van a lograr, van a pulverizar la inflación y también al 60% de los argentinos. Habrá un 10% que se va a beneficiar, de hecho, yo imagino que mucha gente debe estar entusiasmada. Por ejemplo, un sojero debe querer que dolaricen mañana. No es una crítica a ellos. Pero no será beneficioso para una PYME del interior, para cualquier asalariado o para todos los que tenemos tenencias en pesos, como en Anses, donde el 40% o más, de las colocaciones de Anses son en bonos en pesos. Van a hacer pelota todas las jubilaciones futuras. Vamos a cobrar más miserias que hoy", sentenció.

Para concluir, Burgueño dijo que todo aquello también hay que aclararlo. "Sino no explican cómo llegamos al momento de la dolarización, esto no tiene sentido discutirlo".