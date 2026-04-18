Entre inflación, tasas y volatilidad, invertir exige leer mejor el contexto

Marzo fue un mes de contrastes extremos para los mercados. Mientras Argentina logró un ahorro significativo de divisas y su bolsa subió un 7% en dólares, el escenario global se vio sacudido por una volatilidad inusual: el petróleo disparó su precio casi un 70% en picos mensuales, mientras que activos de refugio tradicionales como el oro cayeron con fuerza.

Argentina logró un ahorro significativo de divisas. En este contexto, entender los datos —tanto locales como internacionales— resulta clave para tomar decisiones financieras con mayor criterio. A nivel local, la dinámica de precios sigue mostrando una resistencia a la baja que desafía las proyecciones oficiales.

El dato de inflación de marzo, presentado la última semana fue del 3,4%, acumulando nueve meses sin perforar el piso del 1,9% . Sólo en los primeros tres meses del año, la inflación acumulada alcanza el 9,4%, una cifra que tensiona la meta anual del 10,1% prevista en el presupuesto 2026.

En paralelo, el dólar —tanto oficial como financiero— muestra una caída acumulada del 5,7% en los primeros meses del año. Esta estabilidad se explica, en gran medida, por la intervención del Banco Central, que encadena 68 ruedas consecutivas de compras (hasta el jueves) y acumula US$ 5.924 millones en lo que va de 2026.

Las reservas brutas, en este contexto, se ubican en torno a los US$ 45.900 millones. Sin embargo, este escenario convive con un dato clave: las tasas de interés vienen en descenso, pasando del 35% al 25% anual. Esto reduce el atractivo de los instrumentos más conservadores, como los plazos fijos tradicionales, frente a una inflación que todavía se mantiene elevada.

dolares El dólar muestra una caída acumulada del 5,7% en los primeros meses del año. Archivo.

La actividad económica, por su parte, muestra señales mixtas. En 2025, el crecimiento fue del 4,4%, impulsado principalmente por una inversión que subió un 16,4%. Pero la recuperación no es homogénea: sectores como la intermediación financiera (+24,7%), la minería (+8,0%) y el agro (+6,2%) lideran el crecimiento, mientras que otros, como la pesca (-15,2%) y la industria —con una capacidad instalada del 53,6%— continúan rezagados.

En algunos casos, como el automotriz y el textil, los niveles de actividad siguen siendo muy bajos. A este escenario se suma un deterioro en los índices de confianza —tanto del consumidor como del gobierno— por cuarto mes consecutivo, junto con un aumento del desempleo al 7,5%.

Estos factores ayudan a explicar el repunte del riesgo país hacia la zona de los 600 puntos hace más de una semana. No obstante, una noticia internacional aportó algo de alivio: la justicia de Estados Unidos anuló el fallo en contra por US$16.100 millones vinculado al caso YPF, reduciendo una presión financiera significativa para el Estado. Ahí empezó a descender el riesgo país hasta tocar los 517 puntos este viernes.

Desafío global

En el plano internacional, también fue un mes desafiante. El S&P 500 cayó un 7%, reflejando una corrección en los mercados globales. Sin embargo, con la pausa de los días recientes, abril parece ser un mes positivo para los mercados.

Por otra parte, el petróleo Brent mostró una fuerte volatilidad, alcanzando los US$ 120 por barril en medio de tensiones en Medio Oriente, para luego estabilizarse entre los US$ 105 y 110 y bajar a niveles de US$90 este viernes tras conocerse la apertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Estrategia de inversión

Frente a este contexto, el escenario obliga a repensar las estrategias de inversión. Con tasas por debajo de la inflación, los instrumentos tradicionales pierden atractivo y empiezan a ganar protagonismo alternativas como los bonos ajustados por inflación (CER), que permiten resguardar el poder adquisitivo del capital en escenarios donde la desaceleración inflacionaria no es tan rápida como se espera.

Por otro lado, el sector agropecuario aparece como uno de los grandes protagonistas. Con una proyección de cosecha récord de 160 millones de toneladas para la campaña 2025/26, empresas vinculadas a la producción, logística y exportación —como Molinos Agro (MOLI) o Adecoagro (AGRO)— podrían beneficiarse de un mayor nivel de actividad.

Sin embargo, es importante recordar que las acciones argentinas implican un nivel de riesgo más elevado, con una volatilidad significativa que puede traducirse tanto en oportunidades como en pérdidas.

dolar Las reservas brutas, en este contexto, se ubican en torno a los USD 43.800 millones. Archivo.

En contextos como el actual, donde conviven señales de estabilidad con focos de incertidumbre, la clave no está en encontrar “la inversión perfecta”, sino en entender el escenario y tomar decisiones informadas. La educación financiera cumple un rol central: permite interpretar los datos, dimensionar los riesgos y construir estrategias alineadas a cada realidad personal.

Más allá de las coyunturas, aprender a administrar el dinero con criterio es una herramienta de autonomía. En ese camino, el desafío no es solo invertir mejor, sino también desarrollar una mirada de largo plazo que permita transformar el contexto en oportunidades, incluso en escenarios complejos.

* Ariel Mamani, inversor autodidacta y fundador de Inverarg.