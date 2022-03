Atribuyen el impuesto a los "bienes fugados" a los asesores de Cristina Fernández de Kirchner

En una entrevista con MDZ Radio, el senador provincial bonaerense del Frente de Todos Francisco Durañona explicó las razones detrás del proyecto de ley para crear un “Fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”.

El proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Senadores del bloque Frente de Todos habla de “combatir la evasión de bienes que fueron fugados y no están declarados ante el fisco tras el préstamo otorgado por el FMI” . Por esta razón, el funcionario peronista mencionó que la medida fue generada por los asesores que apoyan a Cristina Fernández de Kirchner. “Estoy de acuerdo con la medida que han tomado y creado los funcionarios que siguen a Cristina. La alícuota del 20% de bienes no declarados me parece injusta, porque se han quedado cortos con lo que se les cobra”, enfatizó.

Además, el diputado provincial bonaerense añadió: “Esos 44 mil millones de dólares que se le pidieron al FMI fueron capitales que se fugaron y no generaron ninguna inversión en el país. Me parece justo que la gente que anda a pie no tenga que pagar este dinero y sea a expensas de aquellas personas que generaron ganancias con la plata del FMI y no la declararon".

Por otra parte, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió en el Senado con el embajador de Estados Unidos, Marc R. Stanley, para pedirle información financiera de aquellos empresarios que sacaron los dólares del FMI al exterior.

Recibí en el @SenadoArgentina a Marc R. Stanley, embajador de los Estados Unidos. Conversamos sobre distintos temas de interés común: lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos. pic.twitter.com/KywCkXGqlN — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 28, 2022

En paralelo, Juntos por el Cambio a través de sus funcionarios han declarado que la AFIP posee las herramientas para buscar información y que la reunión con el embajador norteamericano es para solidificar la relación entre EEUU y Argentina, porque según la oposición “Cristina no está de acuerdo con la tasa de interés a pagar con el FMI”.

En consecuencia, Durañona exclamó: “ Esta reunión no fue para contentar a Cristina, creo que se da en un marco institucional en donde ambas partes tienen intereses contrapuestos”. “Por eso corresponde que hagan su aporte para terminar de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y es una respuesta de bronca contra el mega endeudamiento a causa de los monopolios capitalistas del país”, sentenció.