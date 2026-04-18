La construcción avanza hacia sistemas más eficientes y sustentables

La construcción se encamina a un cambio de paradigma: pasar de productos aislados a sistemas integrales que optimizan la calidad, la durabilidad y los tiempos de obra .

Hoy la transformación pasa por la descarbonización y la digitalización de las mezclas. No solo buscamos materiales resistentes, sino productos con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC) y menor huella de carbono .

La demanda de materiales también está evolucionando. La industria dejó atrás la lógica de productos básicos para avanzar hacia soluciones de alto rendimiento. En impermeabilización, el foco está puesto en membranas líquidas elásticas de secado rápido, que permiten reducir significativamente los tiempos de obra .

En tanto, en el segmento de hormigón, los aditivos se consolidan como un componente esencial para asegurar estructuras durables, especialmente frente a condiciones climáticas extremas.

En términos de infraestructura, la innovación química cumple un rol decisivo. Un buen aditivo o un mortero de reparación puede extender la vida útil de una estructura por décadas. La química actúa como una ‘vacuna’ que protege contra agentes agresivos como cloruros o sulfatos.

Esto no solo mejora la durabilidad, sino que también reduce los costos de mantenimiento a largo plazo, un aspecto clave en proyectos de gran escala. Por otro lado, el enfoque de sistemas integrales está redefiniendo la forma en que se diseñan y ejecutan los proyectos.

Las empresas que ofrecen materiales para la construcción dejaron de vender ‘bolsas’ para ofrecer compatibilidad garantizada. Un modelo que no solo mejora la calidad técnica, sino que también impacta en la previsibilidad de costos y plazos, tanto para proyectistas como para desarrolladores.

2 La construcción parece encaminarse a un cambio de paradigma: pasar de productos aislados a sistemas integrales que optimizan la calidad. Archivo.

De cara al futuro

Cuando se piensa la obra como un sistema completo —desde el sustrato hasta el sellado final— se eliminan muchas de las patologías constructivas más comunes, Sin embargo, uno de los principales desafíos sigue siendo la estandarización. La coexistencia de métodos tradicionales y la variabilidad de los insumos locales requieren un fuerte soporte técnico para garantizar el rendimiento en obra.

Las innovaciones apuntan a materiales bio-basados, sistemas de refuerzo con fibras de carbono (FRP) y un crecimiento sostenido de la construcción en seco y prefabricada.

* Lucas Alvarez, gerente de Marketing y Comunicación de Mapei.