Lo difícil que es para los turistas extranjeros entender cómo funciona el dólar blue

Los argentinos están entrenados a los vaivenes cambiarios y para sobrevivir en un contexto tan incierto hay que ser experto en finanzas. Saben cuándo conviene comprar dólares, cuándo hay que vender, cuándo esperar. Quienes tienen ahorros en esa moneda están atentos a las oportunidades que pueden aparecer si hay brecha cambiaria y si la misma se amplía o se achica.

Un ejemplo claro es lo que sucede en el mercado automotor. No tanto ahora, sino a lo que pasaba hacia fines del 2020 y buena parte del 2021.

Con precios de los 0km fijados en pesos al cambio oficial, quienes vendían billetes al valor “blue” hacían una buena diferencia. Después llegaron los sobreprecios y esa maniobra ya no fue tan atractiva, pero algunos compradores con buenos reflejos se beneficiaron durante muchos meses.

No pasa lo mismo con los extranjeros que visitan el país. Con la reapertura de las fronteras, lentamente se está reactivando el turismo receptivo.

Los que primeros aprovecharon la ventaja cambiaria fueron los ciudadanos de países limítrofes que, por la proximidad, tienen conocimiento sobre cómo manejarse en esta tierra devaluada.

Saben, por ejemplo, que existen dos valores para el dólar - el oficial y el paralelo – y que no conviene utilizar las tarjetas de crédito, ya que se rigen por la cotización menos favorable. Argentina es un país donde es mejor moverse con efectivo.

Sin embargo, no todos los turistas tienen ese manejo de la situación, especialmente los que vienen de países más lejanos, con hábito distintos y no tienen vínculos con argentinos. Por ejemplo, los que llegan de Estados Unidos.

MDZ habló con un operador turístico local que está recorriendo el país con un contingente de más de diez turistas norteamericanos en su primera visita a la Argentina.

El caso sirve para ilustrar lo difícil que es para muchos extranjeros comprender la anormalidad económica nacional, particularmente el desdoblamiento cambiario.

“No entienden cómo puede haber dos valores para el dólar y por qué conviene comprar en efectivo aprovechando la brecha cambiaria. Se sorprenden por lo que pasa”, explicó.

Según relató este agente de viajes, previo a la llegada al país, les recomendó, puntualmente, que trajeran suficiente efectivo para gastar en todas las compras que no estuvieran incluidas en el paquete turístico.

“Les aconsejé venir con más efectivo de lo habitual porque no era conveniente que paguen con tarjeta que después, cuando regresen a su país, deberán cancelar en dólares y que eso haría que les cueste más caro lo que compraran, respecto a lo que les saldría cambiando los dólares en el mercado paralelo” precisó.

Al parecer, el consejo no fue tenido en cuenta ya que el grupo de turistas trajo el dinero físico indispensable, ni un dólar de más. Las compras prefieren hacerlas con tarjeta.

“Tal vez no confiaron en mí y pensaron que les podía pasar algo. Lo que está claro es que no entienden cómo funciona el doble cambio. Se lo intenté volver a explicar el primer día que llegaron, pero les parece raro. No es lo mismo pagar algo en pesos con un dólar a 110 que a 200, pero no hubo caso”, agregó el operador turístico.

“Para ellos no es normal moverse con billetes. Están acostumbrados a usar los medios electrónicos de pago, todo lo que sea no tocar el dinero. Andar con mil o dos mil dólares en el bolsillo es algo impensado. Me di por vencido”, agregó a MDZ. Aún así, pagando al dólar oficial, Argentina les parece barata.

El tour que están realizando es por 12 noches en hotel de 4 estrellas, con desayuno, que incluye los tramos internos por Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires, Mendoza, Calafate, Iguazú y Bariloche. Además, cenas con show de tango, visitas a los diferentes atractivos de cada provincia, más tres visitas puntuales a la Basílica de Luján, la de San Nicolás - se realizó ayer – y al Cristo Redentor. También están contemplados todos los traslados con guía permanente. El costo total por persona fue de 1.234 dólares “billete”. A esto hay que sumarle el pasaje desde Estados Unidos a la Argentina.

Uno de los puntos fuertes del viaje fue la visita a bodegas en Mendoza donde los turistas quedaron sorprendidos por el precio de los vinos.

“Compraron muchas botellas de bodegas argentinas que venden en Estados Unidos, en especial malbec, y me contaron que lo que acá pagaron US$5, allá les cuesta 25 o 30 por la misma etiqueta”, puntualizó el empresario.

Obviamente, la carne fue uno de los platos preferidos de los viajeros, según contó este operador: “No les gusta tanto el asado con hueso que comemos nosotros. Se volvían locos con el bife de chorizo bien alto. Hacían la cuenta de lo que pagaban, porque muchas comidas no estaban incluidas en el paquete. Y les parecía increíble el bajo precio en dólares. Y eso que hacían el cálculo con tarjeta, al dólar oficial. Al blue era la mitad”.