La medida que buscaba recaudar dólares y que fracasó estrepitosamente

Esperaban recaudar millones de dólares, pero, meses después de implementar una curiosa medida con este fin, no consiguieron ni uno. Las cuentas bimonetarias destinadas a turistas tuvieron poca difusión y aún menor éxito, ya que desde los bancos reconocen que prácticamente nadie las utilizó.

El Banco Central anunció en octubre la creación de una herramienta para que el turismo extranjero no cambiara sus dólares en el mercado informal. Las cuentas bimonetarias permitían cambiar la moneda estadounidense al dólar MEP, que tiene casi el doble del valor del oficial. Actualmente, este tipo de cambio ronda los 205 pesos para la compra, y los 206.5 para la venta, mientras que el oficial está en 105 pesos para la compra y 112.5 para la venta aproximadamente.

Los bancos reconocen que no se ofrece activamente la apertura de este tipo de cuentas, a pesar de que podrían llegar a ayudar a los turistas. Para abrirlas hay que depositar hasta 5 mil dólares a través de una cuenta bancaria en el exterior o en billetes. Luego, el turista recibe una tarjeta de débito que le permite gastar en pesos.

El Banco Central buscaba recaudar mil millones de dólares con estas cuentas.

Uno de los problemas que presenta la cuenta bimonetaria es que si queda saldo cuando el turista abandona nuestro país, no puede retirar efectivo. Sólo puede realizar una transferencia a una cuenta de su país de origen. Esto busca evitar la fuga de dólares físicos, pero termina siendo perjudicial para quienes utilizan este tipo de cuentas.

Hasta ahora, no hay banco que haya reconocido haber abierto una cuenta bimonetaria, tampoco que las ofrezca. Ni siquiera el Banco Nación las publicita, a pesar de ser una entidad pública. Por ahora no hay datos oficiales, pero el panorama no es alentador para una medida que buscaba recaudar parte de los entre 5 y 6 mil millones de dólares que trae el turismo a la Argentina cada año.

En el momento de la presentación de las cuentas bimonetarias, desde el Central destacaron que se podría " capturar parte de esos fondos para la economía formal. Una estimación conservadora puede ser entre 15% y 20% de esos fondos ingrese por esta cuenta". Es decir, que buscaban cerca de mil millones de dólares.