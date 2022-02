Guelar: "No es cierto que China compra Argentina por 23 mil millones de dólares"

Diego Guelar fue contundente: "Alberto Fernández anuncia algo que no existe. El monto de 23 mil millones de dólares sin acuerdo con el FMI es igual a cero". Luego de la gira de 9 días del presidente de la Nación y una nutrida comitiva a Rusia y China, que trajo definiciones gravosas para el país en materia de relaciones internacionales, el exembajador en el país asiático aseguró: "Peor aún el insistir con algo que ya fue motivo de anuncios fallidos en 2005 cuando se aseveraba que un paquete de 20 mil millones de dólares llegaba de China en inversión directa".

En una entrevista para la FM 99.9 de Mar del Plata que reproducimos de manera exclusiva para MDZ, el exembajador dio precisiones sobre el impacto económico y político de la gira: "La relación con China es fundamental para Argentina. Tenemos un stock de inversiones y créditos chinos importantes, hicimos récord el año pasado de comercio alcanzando a ser nuestro segundo socio, muy cerca de Brasil. Entonces para qué anunciar lo que no existe cuando hay tanto que existe. El presidente dice que vienen 23 mil millones de inversiones chinas y no es así. Lo que firmó es la continuidad del primer plan quinquenal que lo firmó Macri en 2017 hasta el 2022 y ahora firma el tramo 2022-2027. Esto es muy bueno porque es una serie de obras que son la prioridad".

En el plano político, el avezado dirigente se mostró preocupado por las consecuencias de las afirmaciones vertidas por el presidente Fernández ante Vladimir Putin y Xi Jinping en Rusia y China. Específicamente, se enfocó en las declaraciones del congresista estadounidense Matt Gaetz, quien dijo que Argentina es una "amenaza" luego de la reunión en China: "Es la expresión de cómo algunos diputados toman el mensaje de este viaje, esto de que tenemos otro mundo que nos da 23 mil millones. El legislador se comió el mensaje y trataré de comunicarme con él para explicarle que está pasando. No es cierto que China compra Argentina por 23 mil millones de dólares, si miran la prensa no hay un vocero chino diciendo que nos manda un dólar".

Guelar señaló que estaba a la espera de poder comunicarse con el congresista Gaetz para explicar el tema en cuestión. Obsérvese que la tarea la asume políticamente un ex embajador, y no nuestra cancillería. Finalmente, sostuvo que, sin acuerdo con el FMI, no llegara un solo dólar a la Argentina.