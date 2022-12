Cuál es la impresionante cifra que alcanzaron las exportaciones de carne este año

Cada vez que el Gobierno nacional y el Banco Central rascan el fondo de la olla en busca de dólares los funcionarios miran hacia el sector sojero, que ya no es el que tiene mayor producción en Argentina -hace tres campañas que es superado por el maíz- pero sí el de menor impacto en la mesa de los argentinos y el que más dólares aporta al Banco Central en concepto de retenciones, dado que tributa el 33%, es decir uno de cada tres camiones que llevan poroto de soja al puerto.

Pero hay otro sector del campo, muy importante en términos de divisas y de actividad en numerosas localidades del país. La exportación de carne vacuna, está sujeta a los vaivenes de los precios internacionales, a las estrictas normativas fitosanitarias para exportar, pero pese a ello, ya generó más de US$ 3000 millones en lo que va del año.

Además, durante todo este año y hasta diciembre de 2023 hay restricciones para exportar siete cortes populares (asado, tapa de asado, vacío, matambre, falda, paleta, nalga).

De acuerdo a los datos difundidos por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en octubre se exportaron US$ 265,4 millones, un 9,2% más que el resultado de octubre de 2021, equivalentes a e 44.800 toneladas peso producto de carne bovina y algo menos de 8.000 toneladas de huesos bovinos.

Con la cifra de este mes llegó a US$ 3.018.139.000 entre enero y octubre de este año, 33% por encima del registro del año anterior. No es un dato menor, equivale al total de recursos que el Ministerio de Economía prevé recaudar por el dólar soja 2. Faltando apenas cuatro jornadas hábiles, aún se ubica en torno a US$ 2440 millones, por lo que es probable, que no se logre alcanzar la meta buscada.

Mercados de exportación

Según el IPCVA se mantiene el mix de exportaciones por destinos, con China capturando el 77% de las exportaciones en volúmenes, con predominancia de carne congelada y procesada, mientras que el segundo lugar del ranking lo ocupa Israel, con una participación de 5,5%, Alemania (3,9%), Chile (3,5%), Estados Unidos (3,3%), luego Países Bajos con 2,6%, y más atrás Brasil (1%), Italia (0,7%), y España el 0,2%.

La gran diferencia de estos mercados es lo que el país exporta, lo que permite un aprovechamiento integral de los animales. Mientras China demanda especialmente cortes baratos, como brazuelo o garrón, y vaca en conserva, todos cortes que en Argentina no se consumen, a Israel se envían los cortes delanteros que tienen menor demanda en el país y a Brasil o Chile cortes intermedios en calidad.

Por su parte Estados Unidos y la Unión Europea, requieren cortes premium y en el marco de un acuerdo de volúmenes que ingresan sin aranceles.

En el caso de la Unión Europea se mandan los cortes premium (lomo, cuadril y bife angosto), que responden a la calidad exigida para la Cuota Hilton (29.500 toneladas anuales).

Por su parte, a Estados Unidos se envía carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada, en el marco de la llamada Cuota Americana de 20.000 toneladas anuales sin arancel. Además, tanto a Estados Unidos como la Unión Europea se envían de la Cuota 481 (también denominada Grain Fed), que corresponde a carne proveniente de animales alimentados en feed lots.