El Banco Central compró US$ 55 millones y consolida la tendencia

El Banco Central de la República Argentina terminó la semana con un balance positivo, y totalizando este viernes compras en el mercado oficial de cambios por US$ 55 millones. Con este resultado en la semana acumuló US$ 361 millones y US$ 715 millones de adquisiciones netas en el mercado en lo que va de diciembre.

Es una tendencia marcada por la buena liquidación de dólar soja 2, promediando el período ventana fijado por el Gobierno para obtener el sobreprecio de $230 por dólar.

En la jornada previa la autoridad monetaria había logrado comprar US$ 157 millones, en lo que el mercado leyó como el mayor nivel de compras en un solo día, desde que arrancó la segunda versión del dólar soja el pasado 28 de noviembre.

En ese contexto, desde que se puso en vigencia el dólar soja 2 los exportadores llevan liquidados hasta el jueves 15 US$ 1695 millones, más de la mitad del monto que espera captar el Gobierno, en torno a los US$ 3000. "El dólar soja aportó hoy US$ 107,798 millones", indicó Gustavo Quintana, operador de cambios en Pr.

De esta manera, el resultado de las liquidaciones desde el inicio del dólar soja 2 ya llega a casi US$ 1802 millones.

Para el Gobierno es clave la mejora del balance cambiario, en especial de cara al fin de año y el verano, cuando la demanda de dólares suele ser intensa, por las vacaciones. Esto sin olvidar la fuerte demanda y el retraso que hay en la aprobación de los SIRA para importar insumos por parte de la industria.

Pero tal vez el mayor incentivo que tienen el equipo económico y el Banco Central para mejorar el perfil cambiario del país es cumplir con la meta de déficit fiscal primario del 2,5% comprometido con el FMI e incrementar el nivel de reservas del Banco Central en US$ 5800 millones, en el marco del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente con el organismo.