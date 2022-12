En la última rueda de la semana el BCRA compró 47 millones de dólares

Este viernes el Banco Central de República Argentina (BCRA) sumó a sus arcas US$ 47 millones, a partir de las compras en el mercado, en una jornada marcada por la fuerte suba del dólar blue y de los dólares financieros.

Fue un escenario en el que el mercado cambiario reflejó no sólo la brecha sostenida por encima del 90%, sino también la demanda de dólares en el mercado informal de gente que tiene previsión de viajar al exterior en el verano, y a la que le resulta más económico ir a una cueva y pagar dólar blue que tarjetear paquetes y consumos en el exterior al dólar Qatar.

En la última jornada de la semana el dólar blue sumó $10 hasta cotizar al cierre de esta edición a $340, mientras que el llamado dólar Qatar, que es el que deben abonar quienes contraten paquetes o servicios turísticos en el exterior, y hagan compran en moneda extranjera trepó a $363,48 por unidad, el valor más elevado desde que se puso un sobreprecio en octubre pasado.

Bajo este escenario, según datos de mercado en la semana el Banco Central totalizó compras netas por unos US$ 177 millones, mientras que en lo que va del mes, se acerca a los US$ 900 millones.

En este resultado incidieron las liquidaciones de los exportadores a través del dólar soja, que aportó este viernes US$ 171,269 millones y sumando en la semana ingresos por US$ 568,471 millones.

Por su parte, el volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 449,236 millones, en tanto que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) US$ 44 millones y en el Rofex US$ 723 millones.