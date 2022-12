Invextrading: la academia que enseña cómo ganar dinero en dólares desde Argentina

Aprender a invertir y ser parte del mundo del trading desde cero es posible gracias a Invextrading, una academia que impulsa a convertirse en expertos en los diversos mercados.

El trading es una herramienta muy útil porque permite ganar en dólares en Argentina. “La economía argentina es complicada para quienes ganan peso, nosotros encontramos el camino para ganar en dólares de una forma correcta. Vos podés comerciar tus dólares y obtener ganancias todos los meses”, aseguran desde Invextrading.

Ricardo Arana, Francisco De Huin y Emmanuel Olmo, fundadores y CEO de Invextrading.

Fueron los más de cuatro años de experiencia en el mundo del trading los que permitieron sentar las bases para conformar la academia. “Comenzaron a consultarnos mucho por las redes sociales, por eso decidimos hacer encuentros virtuales y compartir el link y vimos que mucha gente que estaba interesada se conectaba”, comparte Emmanuel Olmo, CEO de Invextrading.

Si bien en internet existe actualmente mucha información, la misma no se encuentra ordenada en un sitio y genera confusión, por ello la importancia de crear esta escuela. “Fue la misma gente que nos impulsó a crear contenido educativo o a pedirnos clases. Nosotros lo que hicimos fue grabar el contenido completo, editarlo y entregarlo de forma más profesional. Muchas academias restringen información, otras que te dan la información por partes, porque lo que necesitan es que tuvieras más tiempo pagando por mes. Por ello, armamos este formato simple, en videos cortos, entendibles. Todo el contenido está subido a la plataforma web y después las personas que necesitan tienen mentorías personalizadas en vivo”, explica Ricardo Aranda, CEO de Invextrading.

Existe un fantasma que gira en torno al trading, debido a la gran cantidad de estafas que hay en este tipo de mercados. Sin embargo, desde Invextrading destacan que la experiencia les permitió alejarse de ese tipo de estrategias. “Nosotros conocimos el trading a través del multinivel, las redes de mercadeo, marketing o pirámides y hay muchos valores que no compartimos de ese estilo de negocios y que repudiamos totalmente porque entendemos que es un sistema que no es tan equitativo como se vende o que la gente que realmente ingresa a ese tipo de sistema no va a obtener una ganancia como le prometen”, asegura Francisco De Huin, CEO de la escuela.

La academia apunta a la educación accesible para todos, y a demostrar que, a través de esa información, uno puede generar una fuente de ingresos real. “Lo que diferencia a Invextrading de un sistema de pirámide es que no viene la gente a darnos plata y que nosotros prometemos rentabilidad. La persona que entra no tiene que recomendar, buscar amigos, buscar capital; sino que entra 100% a su carrera de educación”, sostiene Olmo.

Trading significa comercio, en Invextrading no sólo el alumno se prepara para comprar o vender criptomonedas o divisas en el mundo del mercado digital; sino que también se prepara para formarse como un empresario en la vida real.

“Muchos se preguntan qué sucede si el mundo de las criptomonedas y el bitcoin se cae, nosotros les explicamos que el dinero no desaparece. En el caso de que caiga uno de estos mercados, inmediatamente ese dinero aparecerá en otro mercado. Nosotros brindamos las herramientas para analizar estos mercados y entender qué va sucediendo para luego tomar decisiones”, aclara Emmanuel Olmo.

¿Cómo es el programa de Invextrading?

Cada alumno controla su aprendizaje a su tiempo, es un sistema a demanda. Ve los videos cuando puede desde la plataforma web donde quedan publicadas las clases grabadas por un equipo de traders especialistas. Las mismas duran entre 5 y 15 minutos; además, se ofrecen clases en vivo para profundizar sobre ciertos temas.

El programa de la academia está dividido en tres etapas. La primera etapa se llama Introducción y Contexto. “Ahí enseñamos qué es un mercado y qué es un broker, la plataforma que te recibe el dinero para poderlo comerciar digitalmente. Además, enseñamos los conceptos más básicos de gestión de capital, las herramientas de cada plataforma. Esta etapa está ideada para quienes no tienen experiencia”, informa Olmo.

La segunda etapa, es la parte técnica. La idea central de la academia es enseñar análisis técnico, el análisis de los gráficos. Olmo explica: “Todas las academias se centran solamente en eso. En Invextrading te enseñamos análisis básico, análisis intermedio, análisis avanzado de una estrategia. Nosotros enseñamos todo, pero eso es solamente el 33% de lo que contiene la academia completa.

Finalmente, en la tercera etapa se enseña la parte operativa.

Además del acompañamiento teórico y técnico, Invextrading ofrece acompañamiento psicológico. Por ello, se ofrece una sección llamada `Psicotrading´. “A través del programa `Despertando tu Gigante Interior´ hacemos que la persona tenga ese despertar de conciencia sobre cómo nosotros vemos el mundo del mercado, como se ve el mundo de las inversiones y cómo salir de la idea de solamente querer trabajar para ganar dinero, sino que transformarse en una mejor persona. Nosotros promovemos que para ser un buen trader tenés que ser una mejor persona, tenés que superarte a vos mismo. Entonces partimos de esa esencia en la que nosotros priorizamos el desarrollo personal de la persona por sobre todas las cosas”, destaca Olmo.

Además de las clases, Invextrading ofrece un segundo servicio: una prueba de fondeo. “Cuando nosotros iniciamos con la academia nos focalizamos en aquellas personas que buscaban educación. Luego, viró a quienes ya traían conocimientos. Por eso, lanzamos un segundo servicio que es una prueba de fondeo que dura aproximadamente dos meses y está destinada a quienes tienen experiencia”, cuenta De Huin.

Luego de aprobar una evaluación, se le da a la persona un capital con ciertas cláusulas que debe cumplir. Si la misma la gestiona de manera correcta y alcanza rentabilidad aprueba el fondeo, Invextrading le brinda dinero y se hace una división de porcentajes.

El tercer servicio que ofrece Invextrading se llama ´Proveedor de Estrategias´. “Quienes no tienen conocimiento, pero sí tienen el dinero pueden sumarse a nuestra estrategia operativa en plataformas recomendadas y respaldadas. Es como tener el dinero en un banco, con la diferencia que se encuentra en movimiento”, explica De Huin.

Hasta el momento la academia está destinada a las personas de habla hispana, pero a futuro proyectan abrir al mercado de Brasil.

¿Cómo animarse a dar el primer paso en el mundo del trading?

“Yo le diría a la persona que tenga visión, porque nosotros hoy podemos disfrutar de esta actividad, podamos vivir de esta actividad porque tuvimos una visión y es que adoptamos el trading como una profesión. Entendimos que ni un abogado ni un doctor puede estar trabajando y ganando esa profesión en seis meses, entendimos que había un tiempo lógico en el que uno estudia, luego aprende y luego tiene resultados”, recomienda Emanuel Olmo.

Ricardo Aranda, CEO y presidente de Invextrading agregó: “Hay que animarse. Cuando empezamos era un empleado que se levantaba todos los días a trabajar y tenía un sueldo que le alcanzaba apenas para vivir, hasta que me animé. En mi caso me llevó dos años obtener ganancias del mercado”.

“Creamos Invextrading con mucho amor, nos dolía ver personas que tenían ganas de salir adelante, que tenían ganas de cambiar su vida, que tenían ganas de progresar y que no lo podían hacer porque no tenían las herramientas”, cuenta Aranda y agrega: “tenemos la misión de que el trading esté al alcance de todos, por ello es una de las opciones más baratas”.

Para concluir, De Huin, destaca que en el mundo del trading es necesario tener “mucha disciplina, constancia y perseverancia -y añade- hay un tiempo para todo, no es que sea de un día para otro”.

Contacto: en Instagram @invex.trading o por e-mail a invextrading.ar@gmail.com.