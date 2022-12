Economía mundialista: entre la grieta y la poca capacidad de transformación

MDZ Radio conversó con el especialista económico, Carlos Burgueño, sobre la situación económica actual argentina y las trabas para que se apruebe el proyecto que busca el blanqueo de capitales.

“Este miércoles el Gobierno va a salir a cerrar el año financiero, buscando financiamiento por 405 mil millones de pesos, con una serie de bonos, los dos más importantes serán el dólar linked, esto quiere decir una tasa de interés alta y si Argentina devalúa, se compara con el dólar oficial”, comenzó explicando.

El especialista hizo hincapié en las dificultades del Gobierno para pagar la deuda vinculada a los vencimientos de bonos en pesos del año que viene. "Entre enero y agosto, el mes que menos vencimiento tenés es de mil billones de pesos, ahora se está viendo para renovar 400. Esto hay que tenerlo en cuenta para entender lo que se viene”.

Además, Burgueño se refirió al acto que realizó Alberto Fernández para celebrar sus tres años de gestión: “Mucho para celebrar no hay. El presidente debería haber dejado un mensaje grabado”.

En este sentido, el economista afirmó: “Es un gobierno que es muy difícil que transforme algo. De acá a diciembre del año que viene no va a poder cambiar casi nada de la realidad argentina. Hay dudas sobre si se va a poder cumplir el blanqueo, si no se aprueba ahora, quedará para marzo. La primera etapa del blanqueo, se supone que terminaba en marzo. La Argentina políticamente no puede hoy discutir un proyecto de ley importante, lo mismo sucede con la ley de alquileres”, agregó.

Bono para fin de año

Burgueño afirmó que el Fondo Monetario Internacional avaló la posibilidad de que haya un bono para los empleados públicos “Lo avala porque los números están cerrando aparentemente", cerró.