Avanza un acuerdo Argentina-EE.UU. para detectar potenciales evasores

Uno de los proyectos sobre los que más trabajó Sergio Massa, desde que llegó al ministerio de Economía a principios de agosto, parece que llegará a ser realidad antes de fin de año. El acuerdo de intercambio bilateral de información impositiva y fiscal entre Argentina y los Estados Unidos se firmaría antes que termine el 2022. E inmediatamente sería confirmado por los dos Congresos, con lo que podría tener vigencia durante el primer semestre del 2023.

El apuro para cerrar este tratado bilateral se basa en cuestiones electorales y políticas: ambos países ingresan en procesos electorales. Estados Unidos de medio término, que probablemente cambien la composición entre los representantes legislativos norteamericanos, con probable mayoría republicana, según las encuestas más importantes.

Mientras que Argentina ingresará en un período electoral que derivará en el cambio de administración, donde un debate de este tipo no tendría mayores probabilidades de ejecutarse. Esto pese a que el puntapié inicial para firmar el acuerdo había sido dado por el gobierno de Mauricio Macri en 2016, a partir de una gestión que había iniciado por Alfonso Prat Gay.

El factor Massa

De hecho, el último acto de gestión iniciado por el primer ministro de Economía de Cambiemos, fue firmar este acuerdo; que luego Massa aceleró casi el mismo día que llegó al Palacio de Hacienda, tres meses atrás. El actual hombre fuerte de Hacienda tiene una muy buena relación con la dirigencia de Estados Unidos, lo que se demostró en el nivel de reuniones que mantuvo en su viaje a Washington de septiembre.

Allí consiguió la foto con la secretaria del Tesoro Janet Yellen, algo que Martín Guzmán no logró, consiguió destrabar la relación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y firmar un crédito por U$S 700 millones de libre disponibilidad (renovables por U$S 500 millones más), avanzó en las buenas vibras con la conducción y técnicos del FMI y pidió reactivar este acuerdo de intercambio de información. Parecía una cruzada difícil.

La información que se maneja en Buenos Aires y Washington es que se podría anunciar antes que termine el año. Incluso podría haber más noticias positivas. Según se desprende de la información que el propio Massa obtuvo el miércoles pasado, durante un asado ofrecido en su propio hogar a un puñado de legisladores norteamericanos que visitaron el país durante la semana.

Con la vista al norte

El Congreso de ese país podría tratar la aprobación del acuerdo durante las últimas sesiones del año podría haber aval. El 3 de enero tomarán posesión de sus bancas los nuevos legisladores, y la agenda probablemente cambie. Tiempo hay, siempre que durante noviembre se anuncie el acuerdo, y antes del cierre de sesiones de diciembre se trate en la acumulación de leyes de todo fin de año en el parlamento norteamericano.

Si no dieran los tiempos, y Argentina deba esperar al 2023, seguramente Massa tendrá que desplegar toda su red de contactos con los republicanos; lo que el ministro de Economía también demostró tener. De hecho, haber destrabado la relación con el BID y el crédito con ese banco en tiempos de gestión del republicano trumpista Mauricio Claver- Carone, demostró su variedad de relaciones con los Estados Unidos.

La intención de cerrar este acuerdo es detectar casos de evasión impositiva y eventuales casos de lavado de dinero, a partir del acceso a la información de cuentas abiertas y en funcionamiento en los Estados Unidos, pero no declaradas en país de argentinos y residentes.

Según las especulaciones del propio gobierno, había unos U$S 100.000 millones a descubrir, los que en el caso de ser encontrados, pasarían a tributar Bienes Personales y Ganancias, además de liquidar las multas por no haber sido blanqueados en el último llamado del 2016; también durante el gobierno de Mauricio Macri.