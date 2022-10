"Que alguien se ocupe de la sequía", el fuerte reclamo de productores

Desde hace varios meses los analistas del mercado agropecuario y los productores están alertando sobre el impacto de la sequía que afecta a una gran parte del territorio nacional, pero por el momento parece que desde los despachos oficiales no lo tienen muy en cuenta. No sólo porque siguen cobrando los impuestos como si no tuviera impacto en la producción agropecuaria, sino porque el Presupuesto 2023 no tiene en cuenta el impacto que tendrá en la economía.

El último relevamiento de la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías estimó que en todo el país 141,3 millones de hectáreas afectadas por distintos grados de sequía, impactando especialmente en el 30% de la producción habitual de trigo para esta altura del año, y también los plantíos temprano de maíz.

En ese sentido, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en diálogo con un programa radial aseguró que "los productores estamos preocupados por la sequía y vemos cómo se pierden rendimientos de los cultivos ya implantados y se atrasan las fechas de siembra de la campaña gruesa”.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Un estudio de la entidad determinó que la situación es "crítica y generalizada" y reclamó que “alguien se ocupe” de esta situación, disponiendo medidas paliativas con foco en el alivio de la presión impositiva. “El campo preocupado necesita que alguien se ocupe de este difícil momento que nos toca atravesar“, precisó.

Suspender anticipos de Ganancias

En relación a la respuesta del Gobierno para acotar el impacto negativo de la sequía en el sector productivo, Pino señaló que "no se ve que los gobiernos, tanto nacional como provinciales, estén ocupándose del tema con la importancia que merece esta crítica situación". Y agregó: "No alcanza con una Ley de Emergencia, se necesitan herramientas modernas para combatir estos flagelos que nos permitan, a quienes debemos invertir, palear estos contratiempos", remarcó.

Por si quedaran dudas sobre la principal demanda, el dirigente ruralista consideró que "en lo urgente, le solicitamos al Gobierno nacional que, por lo menos, arbitre los medios necesarios para no estar pagando hoy anticipos de Impuesto a las Ganancias sin tener certeza de que vayamos a tenerla”, apuntó.

Las mayores pérdidas se darán en trigo, que ya tuvo grandes problemas en la ventana de siembra de junio y julio, y se espera que tenga una caída de la superficie implantada de un millón de hectáreas.

Y Pino fue por más. En su opinión “este tipo de tributos, sumado a otros que son estructurales como las retenciones, ponen a una gran parte de los productores en situación de quebranto, si la tendencia no se revierte”.

Proyecciones a la baja

De acuerdo a los datos preliminares de la cosecha gruesa estimados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción de granos llegará en la campaña 2022/23 a 127,7 millones de toneladas, una caída de 1,6% respecto de la campaña previa, mientras que las exportaciones sumarán US$ 40.932 millones, una baja muy importante en torno a 9,1%.

El mayor impacto de la sequía se sentirá en la cosecha de trigo, que ya en la ventana de siembra de junio y julio sufrió la falta de humedad en los suelos. El resultado es que habrá esta campaña una caída de un millón de hectáreas en el área sembrada respecto del año previo y una pérdida de producción, por menor área implantada pero también desplome de rendimientos de casi 4,5 millones de toneladas de trigo. Esto puede alcanzar una baja de US$ 430 millones en exportaciones. El secretario de Agricultura, José Bahillo, mantiene buen diálogo con los productores agropecuarios pero no avanza con medidas que satisfagan al sector frente a los daños que genera la sequía.

En cuanto al maíz, el área sembrada en 2022/23 caería un 8%, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, sin proyecciones de cosecha por el momento, aunque todo indica que todavía hay margen para llegar a los niveles del año pasado, gracias a la siembra de maíz tardío hacia fin de año y principios de enero de 2023.

La soja es el único de los principales cultivos que verá crecer la superficie sembrada, de 16,1 millones de hectáreas hasta 17 millones, y una mejora de 6 millones de toneladas esperables en la nueva cosecha.

El Estado va también asociados a las pérdidas. Es que de acuerdo a los cálculos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la recaudación impositiva sectorial llegará a US$ 17.515 millones o una contracción de 9,1% en la comparación interanual, debido al impacto de impuesto, y fundamentalmente por las retenciones. Y el producto bruto agrícola se desplomará esta campaña nada menos que en 11,8%.