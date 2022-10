"Dólar Qatar" y "dólar Coldplay": todo lo que tenés que saber ahora

Carlos Burgueño, especialista económico de MDZ Radio explicó cuáles son los diferentes tipos de cambio que se establecerán y el objetivo de los mismos.

“Va a haber un tipo de cambio diferente para países limítrofes. Será más accesible que el "dólar Qatar". La diferencia es entre países limítrofes y el resto del mundo” adelantó Burgueño.

“Tanto para países limítrofes como para el resto del mundo, el dólar se va a encarecer, uno más que el otro. Uno va a estar por arriba de $300, se deberá ver el otro. Se va a extender en el tiempo, no se sabe hasta cuándo. Probablemente, estemos hablando en febrero del dólar Qatar”, agregó el especialista.

El primero que va a arrancar, según Burgueño es el "dólar Coldplay" que implica no solamente el pago al artista sino también a la producción. Los artistas locales internacionales no cobrarán más con dólar oficial, sino que será con este nuevo dólar, aunque sean argentinos. Se estima que será de $203. La idea del "dólar Coldplay" es que no se vayan en recitales dólares de las reservas más baratos. Si vos aumentas el valor del dólar, se te van menos dólares. Las entradas a los recitales van a encarecerse con esto”.

Por otro lado, la idea del “dólar Qatar”, para el especialista “es que vayas al dólar MEP y no les saques dólares al Banco Central, utilizando la tarjeta. Se estima que el Banco Central se podría ahorrar por mes con esta medida 400/500 millones de dólares, que no es poco”.

Esto genera según Burgueño que cada vez haya menos argentinos que utilizan las tarjetas y vayan al MEP o al blue. Probablemente con esta medida haya más demandas del blue y lo hagan subir. “Hay que ver hasta cuándo ocurre esto porque no es normal que gastar con la tarjeta sea más caro que el blue”.

Además, adelantó que habrá un nuevo dólar para aquellos que vengan de afuera, para reemplazar el que está, ya que no tuvo resultados positivos.

Finalmente, el especialista dijo: “El último informe del FMI que se presentó el viernes pasado incluye licencias para que Argentina corrija. Una tiene que ver con el dólar soja, ya que todavía no está terminado de contabilizar o al momento que cerró la inspección no está terminada de contabilizar la cantidad de reservas por el dólar soja.

La otra tiene que ver con la política cambiaria de Argentina. Massa va para atrás con lo que se firmó con el FMI que era simplificar el tipo de cambio, dejar de tener tantos tipos de cambio. El ministro de Economía en su gestión tuvo tres dólares nuevos, y eso no es lo que acordó con el Fondo Monetario Internacional”.