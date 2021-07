¿Cuál es la diferencia entre el Cheque de estímulo y el Crédito Tributario por Hijos que dan en Estados Unidos?

La principal diferencia que se da en Estados Unidos entre el Cheque de estímulo y el Crédito Tributario por Hijos es que este último es un apoyo fiscal que se otorga de forma anual desde 1998, mientras que el primero formó parte de un plan especial pensando para aliviar la crisis que generó la pandemia. A continuación, compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

EEUU: Joe Biden y Kamala Harris buscan estabilizar la economía de sus ciudadanos. Fuente: us.as.com

Cheque de estímulo: todas las claves del apoyo de carácter excepcional

Tal como comentamos hace unos meses, Estados Unidos fue uno de los países que más sintió la crisis económica que suscitó la pandemia de coronavirus a nivel global.

Como prueba de esto, basta con recordar que, hacia agosto de 2020, la cantidad de desempleados en el país llegó a ser de 1 millón 400 mil personas. Por este motivo, el gobierno del entonces presidente Donald Trump había decidido brindar un apoyo económico para los más necesitados.

Según indica el medio SoloDinero, hasta el día de la fecha se han realizado unas 3 entregas del Cheque de estímulo. La primera fue de 1200 dólares. La segunda, a su vez, de USD 600. Por su parte, la tercera comprendió unos USD 1400.

En cuanto a esta última entrega, se informa que ya formó parte de lo que es el Plan de Rescate Estadounidense del actual mandatario Joe Biden.

Al respecto, todo parecería indicar que su administración no tiene pensado lanzar un cuarto Cheque de estímulo. Si bien no se descarta por completo esta posibilidad, la mejoría de la situación económica de Estados Unidos y el proceso de vacunación que se lleva a cabo en el país darían la pauta de que ya no es necesario.

Estados Unidos: ¿Qué pasa con el Crédito Tributario por Hijos?

Samuel González expresa que este crédito “es un apoyo gubernamental y fiscal establecido desde la Ley de Alivio del Contribuyente de 1997 que se aplicó por primera vez el año posterior, 1998”.

En los últimos días se ha vuelto noticia, y también ha generado la confusión respecto al Cheque de estímulo, ya que se anunció el primer pago parcial para este año, el cual es efectuado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos.

Esta nueva emisión del Crédito Tributario por Hijos también implica modificaciones respecto a la de años anteriores, las cuales fueron promulgadas por Biden en su mencionado Plan de Rescate.

Por lo que se dio a conocer, dichos cambios se aplicarían solo para el período fiscal actual y, entre las novedades más destacadas, se encuentra la ampliación de 2000 a 3600 dólares para quienes tengan hijos de menos de 6 años.