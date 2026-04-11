Networking Minería en Mendoza: quiénes fueron y qué se dijo en un evento clave para Mendoza

En el marco del “Networking Minería en Vendimia” , Mendoza volvió a reunir en un mismo espacio a empresas, funcionarios, cámaras sectoriales y actores del financiamiento, en una señal de reactivación de la actividad en la provincia. El encuentro, organizado por la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza ( CASEMMZA ) y con el apoyo de Minergy , convocó a más de 100 compañías y se planteó como un ámbito de articulación para toda la cadena de valor minera, desde operadoras y exploradoras hasta proveedores, logística y tecnología.

En ese escenario, el foco de los discursos estuvo puesto en una combinación de oportunidad y condiciones políticas que, según los participantes, configuran un momento distinto para el desarrollo del sector.

El presidente de CASEMMZA, Carlos Ferrer , centró su intervención en la necesidad de consolidar un entramado de actores que permita sostener el crecimiento de la actividad. “Todos los que están acá son el músculo. Nosotros las cámaras aglutinamos, solo aglutinamos y articulamos”, afirmó, al tiempo que destacó el rol de quienes sostuvieron la actividad en contextos adversos: “Hubo gente que le puso el pecho cuando éramos muy pocos”.

Ferrer planteó que el desafío actual pasa por dejar atrás dinámicas fragmentadas dentro del sector. En ese sentido, llamó a alinear a operadoras, exploradoras y proveedores bajo un mismo objetivo productivo, con reglas claras de funcionamiento y vínculos estructurados con las comunidades.

El titular de la cámara también delineó el modelo de desarrollo buscado, con eje en estándares operativos y sostenibilidad: “Industria minera sostenible, sustentable, con protocolos, con declaraciones juradas de buenas prácticas” . Y proyectó el impacto de la actividad en términos de continuidad: “Entregarle una provincia con minería andando a nuestros hijos”.

Una oportunidad que no se puede postergar

Desde el plano institucional, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, ubicó el debate en una perspectiva de largo plazo, al definir a la minería como una asignatura pendiente de la provincia: “Es una deuda que tenemos desde hace 50 años, mínimo 20”.

En su exposición, el funcionario comparó el desarrollo argentino con el de Chile, al señalar que “en el país vecino, 30, 40 mil millones de dólares se exportan en cobre, nosotros tenemos la misma posibilidad”, en referencia al potencial geológico compartido a ambos lados de la cordillera.

Sobre esa base, advirtió sobre el contexto internacional y la ventana de oportunidad vigente: “No podemos perder otra oportunidad. No podemos perder esta oportunidad de inversión en Argentina con los productos mineros que necesita el mundo”.

Mineria en vendimia (16)

El ministro también subrayó el rol del Estado como facilitador del desarrollo, al señalar que la función de la administración pública es “dar las condiciones adecuadas para que la actividad privada se desarrolle”, en un esquema donde la ejecución recae en el sector empresario.

Capital humano y condiciones locales

Otro de los puntos señalados fue la disponibilidad de capacidades técnicas en la provincia, en contraste con la falta de proyectos en desarrollo durante décadas. “Tenemos gente capacitada, universidades, escuelas mineras, y los alumnos se van a trabajar a Neuquén o a San Juan”, sostuvo Vargas Arizu, al describir una estructura formativa que no logró traducirse en actividad productiva local.

Mineria en vendimia (6) Octavio González, Liliana Palacio, Ernesto González, Liliana Bianchi y Martín Riveros.

El encuentro se desarrolló en el marco de la agenda de Vendimia y buscó fortalecer vínculos entre actores públicos y privados, en un contexto en el que la minería comienza a recuperar espacio en Mendoza. La participación de empresas de servicios, cámaras, instituciones académicas y organismos financieros dio cuenta de un ecosistema en formación, que apunta a consolidarse a partir de la articulación y la generación de oportunidades de negocio.

En ese marco, las intervenciones coincidieron en un punto: la posibilidad de avanzar con el desarrollo minero en la provincia ya no se plantea en términos de potencial, sino de ejecución.

Mineria en vendimia (13) Esteban Allasino, Intendente Luján de Cuyo.

Mineria en vendimia (11) Gloria Magnaghi junto a Tadeo García Zalazar.

Mineria en vendimia (7) Daniel Pacheco y Axel Kark.

Mineria en vendimia (3) Mario Capello, Ex Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación.

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Mineria en vendimia (8) Gonzalo Cazorla, Carlos Ferrer, Nicolás Arciénega, Laureano Manso.