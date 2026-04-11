Hacia una política de Estado pyme, una estrategia clave en momentos desafiantes

Simplificando (al extremo), en las últimas cuatro décadas de la Argentina hubo tres instancias en las que se demandó a la política alcanzar ciertos objetivos. La primera fue en 1983, reclamando libertad y orden institucional; en 1989, reclamando orden económico; y en 2023. Dado el fracaso de los diez gobiernos anteriores - que no lograron consolidar un horizonte de estabilidad se decidió dar un salto hacia lo desconocido.

El actual cambio de régimen económico representa un cambio de época. Busca romper un paradigma que permeó todas las capas de la sociedad: la Argentina corporativa. Las tensiones son inevitables. Todos los gobiernos tienen una cuota parte en la decadencia argentina. Ninguno puede alegar -con honestidad intelectual- que tiene menos responsabilidad que otros. Luego de cuatro décadas de democracia, el dato determinante es el alto nivel de pobreza alcanzado. El fracaso es inocultable.

A diferencia de las políticas de gobierno -que dependen del programa que establece el espacio político que ejerce el poder una política pública adquiere el estatus de política de Estado cuando es sostenida en el tiempo. Por ejemplo, la política exterior, la defensa nacional o la educación. La actual administración ha definido la política fiscal de déficit cero como política de Estado ; una novedad disruptiva.

En su heterogeneidad, el “colectivo pymes ” representa el entramado productivo y social del país. En este contexto, una política de Estado Pyme adquiere sentido. El orden de las cuentas públicas es una condición necesaria, pero insuficiente, por lo que se requiere de un acuerdo básico para sostener determinadas líneas de acción en el tiempo.

Frente al actual cambio de época, una política de Estado pyme no conlleva la aplicación de programas asistenciales de coyuntura, o la distribución de subsidios sectoriales, como ha sido de práctica en la Argentina corporativa. Una política de Estado pyme implica construir un entorno que reconozca sus especificidades en materia laboral, tributaria, de financiamiento y de gestión (desregulación y simplificación). facilitando así su crecimiento, desarrollo y sostenibilidad.

Qué representa el universo Pyme en la Argentina

Dado que es responsable del 42 % del PBI nacional y del 70 % del empleo registrado, una política de Estado pyme impacta en el mercado laboral. Sin embargo, las pymes fueron invisibilizadas por todos los gobiernos. Estando presentes en todo el país, constituyen el tejido económico y social que sostiene pueblos, ciudades intermedias y economías regionales. Son actores clave para cualquier estrategia de desarrollo territorial.

Cada 1000 habitantes, la Argentina apenas cuenta con 12 empresas activas; una bajísima densidad empresarial. Brasil tiene 22, Chile 67 y México 40. El estancamiento compromete la generación de empleo. La tasa de natalidad empresarial debe ser mayor que el cierre. Sin natalidad empresarial no hay modernización productiva posible. El universo pyme cuenta con un "Stock de Proyectos Reprimidos" (SPR), un potencial de expansión económica y laboral. Miles de proyectos esperan condiciones favorables. (“Argentina Potencial”, Bestani, Alejandro. 2023).

me Una política de Estado Pyme no conlleva la aplicación de programas asistenciales de coyuntura. Archivo.

Revertir este proceso requiere de una macro ordenada y de una política de Estado pyme. El equilibrio fiscal es insuficiente para promoverlas. (“Un empresario pyme en el desarrollo de la Argentina”, Boustani, Antonio. 2024). Ecosistema Pyme como parte instrumental de la política de Estado pyme.

Hablar de una política de Estado pyme implica también ir más allá de medidas coyunturales. Uno de los conceptos más relevantes es el ecosistema pyme, una red dinámica de interacciones -actores, instituciones, herramientas y relaciones- que permite la creación de nuevas empresas, integradas productivamente en la economía.

Actuando coordinadamente, se generan condiciones para el desarrollo empresarial y la generación de empleo, constituyéndose el ecosistema pyme en la parte instrumental de la política de Estado pyme.

Experiencias comparadas de política de Estado pyme en economías desarrolladas. Los países desarrollados sostienen políticas de Estado específicas para las pymes. España tiene en ejecución su “Marco Estratégico en Política pyme 2020- 2030”; Italia ha desarrollado distritos industriales y en Alemania, las pymes tienen su propio marco institucional. Japón es otro ejemplo, donde la política pyme se enmarca a través de la Small and Medium Enterprise Agency.

El caso de Estados Unidos ofrece otro enfoque, con la Small Business Administration. En suma, el desarrollo de las pymes no es resultado exclusivo de la iniciativa privada, sino también del establecimiento de un marco institucional consistente y de largo plazo.

pymes3 Los países desarrollados sostienen políticas de Estado específicas para las Pymes. Archivo.

La eficiencia de una macroeconomía ordenada debe integrarse con el vasto potencial microeconómico del universo pyme, punto de convergencia para el desarrollo industrial, productivo, social y territorial. Por ello, debe replicarse lo que funciona en las economías desarrolladas del mundo, esto es, una política de Estado pyme que -cabe subrayar- no se trata de una política prebendaria sino de una genuina política de inversión.

* Marcelo Zanettini, consultor