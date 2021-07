Crédito Tributario por Hijos 2021: ¿cuándo se paga?

A raíz del desastre económico que generó la pandemia de coronavirus en todos los países del mundo, Estados Unidos lanzó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, conocida como "American Rescue Plan", para destinar ayuda a las personas damnificadas.



El gobierno demócrata de Joe Biden y Kamala Harris busca estabilizar la economía de sus ciudadanos y, por este motivo, millones de familias cobrarán el Crédito Tributario por Hijos (CTC por sus siglas en inglés): se podrá solicitar hasta 3.600 dólares por cada hijo, pero los montos varían según la edad de los menores.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Fuente: Instagram @joebiden

Por los menores de 6 años se podrá solicitar 3.600 dólares anuales, por los niños de entre 6 y 17 años se podrá acceder a un monto de 3.000 dólares. Por lo tanto, en el caso de tener un hijo de 4 años se cobrará mensualmente alrededor de 300 dólares.



Los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, con estudios universitarios a tiempo completo (es decir que son constantes en su estudio y no deben materias), también pueden acceder a CTC. El monto es mucho más reducido y solo podrán acceder a un pago único de 500 dólares.

¿Cuándo se pagará el Crédito Tributario por Hijos?

Es importante saber que el CTC solo tendrá vigencia durante un año, debido a que se trata de una ayuda en medio de la pandemia. El monto total que se le pagará a cada persona se cobrará en 12 cuotas mensuales para que el beneficio sea constantemente:

Primer Pago - 15 julio

Segundo Pago - 13 agosto

Tercer Pago - 15 septiembre

Cuarto Pago - 15 octubre

Quinto Pago - 15 noviembre

Sexto Pago - 15 diciembre

Por lo tanto, la última cuota se cobrará en julio del 2022 y cabe destacar que en el caso que la fecha de cobro caiga un feriado o fin de semana, se adelantará. El Crédito Tributario por Hijos brinda un apoyo significativo a las familias y promete sacar a millones de niños de la pobreza", indicó Afton Branche-Wilson, subdirectora de iniciativas comunitarias en Poverty Solutions.



Y siguió: "El sitio web Child Tax Credit: What You Need to Know tiene como objetivo proporcionar información clara que los padres y los proveedores de servicios pueden usar para asegurarse de que las familias reciban este dinero".

¿Qué opinas de la medida enviada por Joe Biden?