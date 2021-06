Todos los detalles de las carísimas Nike Air Max 1 favoritas de Travis Scott

El rapero y ex pareja de la celebrity Kylie Jenner, Travis Scott, hizo una colaboración con Nike, que dio a conocer durante el evento virtual Air Max Worldwide. Se trata de la colección de zapatillas Nike Air Max 1 que tendrá muchas combinaciones para que cada uno elija en relación a sus gustos.



Para crearlas, el artista se inspiró en el diseño de Tinker Hatfield por ser original y su malla modelo. Según GQ, se lanzarán a fin de año, precisamente para la temporada navideña, y el precio será de aproximadamente 160 dólares en todos sus colores que se combinan de la siguiente manera:

Baroque Brown/Lemon Drop/Wheat/Chile Red

Off Noir/Cave Stone/Dusty Sage/Celadon

Saturn Gold/Tea Tree Mist/Tent

Grey Haze/Light Silver/Celadon/Canvas.

Fuente: Instagram Travis Scott.

Características de las zapatillas

Estas son una de las zapatillas más esperadas del año, principalmente por la popularidad que adquirió Travis Scott en el último tiempo. Por ejemplo, durante la pandemia dio un concierto virtual al que asistieron 28 millones de personas y fue reproducido 45 millones de veces en tan solo 24 horas.



"La estética y el estilo creativo de Travis Scott se remontan a su vida en Houston. Con las AF-1, Travis Scott rinde homenaje a la comunidad que lo ayudó a cultivar su estilo y su creatividad inspirada en sus viajes a Astroworld", indican en el sitio web sobre las zapatillas.



Fuente: Instagram Travis Scott.

Y agregan: "Las zapatillas vienen con un diseño tipo patchwork de elementos que simbolizan su educación: la durabilidad de la ropa tradicional de trabajo, los tonos naturales asociados al aire libre y los toques surrealistas de Astroworld".

¿Quién es Travis Scott?

Travis Scott tiene 29 años y ya tiene una amplia carrera musical. Entre sus últimos proyectos se encuentra la canción "Power is Power" que hizo junto a The Weeknd y SZA para la serie "Game of Thrones" que se transmitía por HBO y en 2019, Netflix lanzó el documental "Travis Scott: Look Mom I Can Fly", que habla de su vida.



Ese mismo año lanzó un nuevo sencillo que alcanzó el número uno en el Hot 100, siendo su primera canción en debutar en la cima y su segundo número uno después de "Sicko Mode" en 2018. Desde que empezó la pandemia, hizo numerosos show virtuales en vivo en el videojuego Fortnite Battle Royale y ahora continúa con su colaboración con Nike.

¿Qué te parecen la colaboración de Nike y Travis Scott?