Kylie Jenner impacta en su bikini tejido a mano y con transparencias

Kylie Jenner es actualmente una de las empresarias con más dinero en el mundo y además es la de más corta edad. Jenner, también se destaca como socialité, diseñadora y modelo aunque claramente alcanzó la fama debido su protagonismo en el reality show de su propia familia” Keeping Up with the Kardashians”.

Si bien el apellido de Kylie es Jenner, ella es la sexta hija de Kris Jenner quien anteriormente estuvo casa con Robert Kardashian con quien tuvo cuatro hijos quienes son medio hermanos de Kylie. Es así que la única hermana directa de la empresaria es Kendall Jenner quien se desempeña en el modelaje profesional. Kylie se destaca por su gran cantidad de seguidores en las redes sociales, especialmente en Instagram donde cuenta con 238 millones de seguidores.

La joven empresaria se vio expuesta a los medios a muy corta edad ya que con tan solo 10 años, comenzó a aparecer en “Keeping Up with the Kardashians” siendo vista y reconocida por fanáticos en todo el mundo. Por otra parte, Jenner se ha convertido en toda una referente en moda y estilo, y una empresaria muy exitosa ya que tiene su propio imperio de cosméticos llamado “Kylie cosmetics”. ​ Además de ello, en el año 2019 se convirtió en la influencer mejor pagada por cada publicación patrocinada en Instagram.

Las buenas decisiones en cuanto a negocios se evidenciaron en la vida de Kylie quien reúne un patrimonio neto de $900 millones de dólares siendo así, según la revista Forbes, la millonaria más joven de la historia. No obstante en el terreno del amor la socialité no tiene tanto éxito ya que en el año 2014 Jenner comenzó una relación muy agitada con Tyga, rapero, quien es ocho años mayor que ella, la cual finalizó en 2017. Luego de ello, ese mismo año Kylie inició una inestable relación con Travis Scott, un reconocido referente del trap.

A pesar de que en cierto momento la empresaria decidió dejar a Travis luego de enterarse de una serie de infidelidades, tal parece que el amor ha resurgido. Su lazo más fuete es la hija que tienen en común Stormi. Recientemente se ha visto a la pareja manteniendo cercanía otra vez lo cual da indicios de una posible reconciliación. Por su parte, Kylie es toda una estrella en Instagram ya que acostumbra a compartir fotos de su día a día ganándose todo el amor de sus seguidores. En una de sus más recientes publicaciones, Jenner ha enseñado la increíble belleza de su cuerpo y sus impactantes curvas en un pequeño bikini el cual parece estar tejido a mano.