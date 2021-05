Segunda ola impacta en la economía: cayó 18% la venta de autos usados

Como otros sectores de la economía, el mercado de los autos usados sintió el impacto de las restricciones sanitarias y la mayor preocupación por parte de población ante el aumento de los contagios.

Tal como adelantó MDZ, el 23 de abril, la demanda de vehículos de segundamano se frenó de forma drástica en el comienzo de la segunda quincena, después de un inicio de mes auspicioso. Según comentaron operadores del sector, la desaparición de compradores se produjo en el mismo momento en que la segunda ola de coronavirus golpeaba con fuerza en el país.

Este cambio de clima fue confirmado por la Cámara del Comercio Automotor (CCA) en su informe mensual.

La entidad señaló que durante el mes se comercializaron, a nivel nacional, 128.481 vehículos usados. Si se toma de referencia a abril del 2020, se registró una suba del 612.7%, pero ese mes estuvo condicionado por la cuarentena que regía entonces. Por ese motivo, sólo se registraron 18.027 unidades.

El dato importante surge de la comparación con marzo último, con la venta de 156.793 unidades, los que arrojó una caída de 18,06%.

En los primeros cuatro meses del año se vendieron 542.982 autos usados, una suba del 38.83% con respecto a igual período de 2020 cuando se comercializaron 391.100 unidades, señala el informe de la entidad.

“Abril mostró un fuerte parate. La demanda cambio por oferta, los precios comenzaron a estabilizarse, aumentaron en promedio 2%, y los llamados del público por consultas se hicieran menos frecuentes. Por su parte, el interior, que fue el motor del sector durante varios meses cuando en el AMBA había restricciones, está viviendo la misma realidad”, expresó Alberro Príncipe, presidente de la CCA.

Más allá de las cuestiones económicas, desde la cámara remarcan que el cambio de tendencia tuvo que ver con el problema de la pandemia: “Está claro que hay un clima social general que no ayuda a que los diferentes sectores de la economía se recompongan definitivamente. Esta segunda ola de la pandemia no ayuda. Hoy se volvió a trabajar en el día a día. Los próximos meses serán claves y nos mostrarán realmente donde está parado el sector, siempre en la medida que no se profundicen las restricciones sanitarias actuales”, explicó Príncipe.

En cuanto al ranking de ventas de usados, en abril, el primer puesto lo ocupó el Volkswagen Gol, con 8.006 unidades. El segundo lugar fue para el Chevrolet Corsa y Classic, con 4.720 operaciones. Los puestos siguientes fueron ocupados por la Toyota Hilux (3.796), Renault Clio (3.402), Ford Fiesta (2.915), Fiat Palio (2.797), Ford Ka (2.591), Ford EcoSport (2.553), Ford Ranger (2.518) y Ford Focus (2.408).

Hay que destacar que, si bien la marca del óvalo no se ubicó en el podio, tiene cinco de sus modelos entre los diez más vendidos.

En cuanto a las ventas por distritos, la provincia de Buenos Aires lidera las operaciones en lo que va del año, con 207.992 unidades, mientras que las posiciones siguientes fueron ocupadas por Córdoba, CABA y Santa Fe. Mendoza está en el quinto lugar, con 27.775 vehículos usados comercializados.

“Estamos notando que se está profundizando la entrada en nuestros locales de vehículos que la gente los deja en consignación para su venta. Ya sea aquellos que tienen dos autos y se quieren quedar con uno y otros que directamente no los pueden mantener y quieren desprenderse del mismo”, expresó el titular de la CCA.