Qué auguran los especialistas para el mercado internacional y local

Ayelen Romero, Ejecutiva de cuentas en Rava Bursátil, brindó un informe para el portal de mundodinero en el que evalúa posibles comportamientos del mercado internacional y local.

En el plano internacional, indica que "entre los sectores más favorecidos se encuentra el petróleo, seguido por el sector financiero. Este último cierra el mes con una suba superior al 6% impulsado por la expectativa de mejora económica que sostienen los analistas americanos".

Además, señala que lo más probable es que, según los datos que se van desprendiendo de la economía de estados Unidos, lo más probable es que ese país se recupere mucho antes que Europa del colapso económico que provocó la pandemia en el mundo.

Por otra parte, sostiene que "quien tuvo el protagonismo sobre el final del mes fue el Nasdaq. Las innovaciones tecnológicas y la rápida evolución obligada por la pandemia continúan beneficiando al sector. Esto quedó demostrado en los balances que presentaron las principales compañías, entre ellas Google, Amazon y Facebook que lograron alcanzar sus máximos históricos".

Sin dudas, no podía no hacerse mención a las criptomonedas, ya que son los valores que más interés han despertado en este último tiempo entre los inversionistas. "En relación al bitcoin, su fondo GBTC cae este mes más de un 10%, de todas formas parece no afectar en las expectativas, ya que su cotización continúa por un camino favorable desde el comienzo del año. En sintonía, el fondo de Ethereum, ETHE, finaliza el mes con un panorama ideal, con un avance de más del 50% en abril, despertando así aún más interés del público inversor", asegura la especialista.

Sobre el mercado local, indicó que "el índice Merval se impulsó y estuvo sobre el final al alza, recuperando puntos perdidos desde el inicio del 2021. De esta forma, logra superar los 50.000 puntos y cerrar abril de forma positiva en un 2,3%". De todas formas, señala que ese incremento no es suficiente para superar lo que perdió en los meses anteriores.

En relación a la renta variable, considera que "el mes finaliza con un clima mixto, entre las acciones más destacadas se encuentra con una suba superior a un 40% el laboratorio Richmond, su gran esplendor sucedió cuando se dio a conocer que el mismo se iba a encargar de fabricar la vacuna Sputnik – V en nuestro país".

Por último, y como no podía faltar, el precio del dólar tuvo el mayor aumento, el cual se lo llevaron "tanto el dólar MEP como en CCL, con una suba superior a un 7% y 5% respectivamente".