¿Incomprable? A cuánto se espera que dispare el dólar para la próxima compra de 200

Con una inflación récord en marzo y el cepo aún vigente, hay quienes están preocupados por la devaluación. A pocos días del inicio de un nuevo mes y de una nueva oportunidad de adquirir los 200 dólares que marca el límite, comentamos cuál es la situación de la divisa estadounidense y a cuánto se podría disparar su cotización. ¿Hay que preocuparse?



La respuesta a esta última pregunta es un tanto ambigua, debido a que hay y a la vez no hay motivos para alarmarse. ¿Cómo es esto? Lo preocupante es que el dólar sigue subiendo y se espera que no deje de hacerlo. Sin embargo, para las próximas semanas no se espera un aumento considerable.



Tal como se observa en los últimos meses, la tendencia indica un aumento lento y paulatino. Al mismo tiempo, también se puede ver que en ocasiones no se concretan las estimaciones hechas por los estudios correspondientes.

Fuente: forbesargentina.com

¿Qué pasará con el dólar en las próximas semanas?

Ante todo, es importante destacar que, al 26 de abril y según el Banco Nación, el dólar estadounidense presenta una cotización de 92,50 pesos argentinos para la compra y 98,50 para la venta.



El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que compartió el Banco Central de la República Argentina indica que, para fines de abril, la divisa en cuestión podría alcanzar un valor de $93,4.



En función del tipo de cambio nominal, para mayo se espera que el dólar trepe hasta los 95,6. Sin embargo, esto pasaría recién durante el transcurso del mes.



¿Qué quiere decir esto? Que para los primeros días de mayo, que es cuando se concentra la mayor parte de las compras de los 200 dólares mensuales permitidos, hay que tener en cuenta las estimaciones hechas para el mes en curso, es decir, abril.

La situación del dólar: ¿qué dicen los especialistas?

Quien se pronunció en relación a la situación del dólar fue Carlos Burgueño. A grandes rasgos, el economista confirmó que el aumento de la cotización de la moneda extranjera es inevitable, aunque no hay motivos para temer una corrida cambiaria desmedida.



En diálogo con el programa “Uno nunca sabe”, explicó en parte el contexto actual de la economía argentina y también indicó que los aumentos en cuestión no solo afectan al dólar oficial, sino también al bolsa y al blue.



Algo similar dijo la economista mendocina Paula Pía Ariet, también en comunicación con MDZ Radio: “Sabemos que la tendencia al alza va a seguir siendo lo probable”. En cuanto a los motivos, la especialista enumera la inestabilidad y la incertidumbre en relación a las próximas elecciones.