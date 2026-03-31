Qué pasará con los precios de los autos 0KM a partir de abril

La expectativa del mercado automotor está centrada en lo que sucederá en abril en materia de precios. Más si se tiene en cuenta que las automotrices decidieron en marzo mantener las mismas listas que febrero y ese fue todo un cambio en la tendencia que se venía registrando.

El comienzo flojo del año, con una demanda en baja, dólar planchado y mayor competencia no daba lugar para seguir con los ajustes mensuales que se realizaban durante 2025.

Las condiciones hoy no variaron mucho, salvo que se sintió una respuesta positiva en cuanto al nivel de actividad. Después de dos meses de caída interanual, los patentamientos de 0KM de marzo están mostrando una recuperación,

Hasta el lunes pasado, los registros mostraban un crecimiento de 7% sobre marzo de 2025. No es mucho, pero es mejor que seguir en baja.

Seguramente, la decisión de no aumentar los precios de lista por parte de las terminales fue una señal importante que pudo haber generado mayor interés por parte de los consumidores y eso se refleja en los patentamientos .

Que no aumenten las listas de precios es importante para quienes tienen planes de ahorro, pero también impacta sobre las ventas generales. El mercado se viene manejando con descuentos importantes sobre esos valores. En algunos casos, llegan al 20% o 30%. Si las listas seguían subiendo, aunque hubiera descuentos, el precio de transacción también se ajustaba. Eso no pasó en marzo. Así que los valores reales de venta se mantienen también estables.

Con este panorama, se estima que las automotrices seguirían, en general, con esta política también en abril.

Toyota, por ejemplo, ya adelantó a su red que no habría cambios en las listas de precios. Esta marca lidera las ventas del mes. Habrá que esperar para ver si se confirma.

Ford es otra marca que suele tener una política muy prudente en cuanto a precios. De hecho, algunos meses atrás, se diferenció por ser la primera en no aumentar. ¿Qué hará ahora? Según se comenta en las oficinas de la planta de Pacheco, parecería que seguirán con la estrategia de marzo: "Por como está el mercado y el dólar tranquilo, no vemos espacio para cambiar los precios".

Volkswagen está segunda en el ránking de ventas del mes, aunque lidera las operaciones en el acumulado anual. Todavía no adelantó a la red su estrategia comercial, pero en las concesionarias entienden que tampoco hay margen para aumentos.

"En nuestro caso, veníamos llegando al 100% del objetivo comercial y, con eso, accedíamos al incentivo de la terminal. En marzo no vamos a llegar. Estaremos en 80% o 90%. Fue un mes duro. La diferencia de la bonificación que hace la terminal, entre el 80% y el 100% del objetivo, no es muy grande y no se justifica para vender con tanto descuento. Compramos poco a la terminal y preferimos bajar nuestro stock", explicó un gerente de una concesionaria de Capital Federal de la automotriz alemana.

Volkswagen Taos 2026 (3)

Un dato para tener en cuenta de Volkswagen es que este mes no tuvo ningún modelo en el top ten de ventas hasta el jueves pasado, que ingresó el Tera en el décimo lugar. En cambio, modelos como Amarok y Polo – que suelen estar en esa lista – no figuran hasta ahora.

Si se toma la variación de patentamientos interanual de marzo, pese a un mercado que está creciendo, Volkswagen está bajando 24% y Toyota un 15%.

Chevrolet es una marca que muestra una mejora respecto a marzo del año pasado, con una suba de 30% en los patentamientos. Esto lo logró gracias a una ampliación de la gama de productos y mejor abastecimiento. También por mantener los precios sin cambios en marzo, salvo un par de modelos puntuales que subieron 1%.

En sus concesionarias esperan que no haya aumentos de precios en abril, debido a la dureza del mercado. Como sucede también en otras marcas, las agencias están vendiendo con descuentos muy importantes que hace que no tengan ganancia. Incluso, la terminal había bajado el objetivo comercial porque la red no podía cumplirlo,

"Febrero fue muy difícil y marzo también está duro. Algunos días estamos vendiendo a pérdida porque tenemos que llegar sí o sí al objetivo comercial para cobrar el incentivo. De lo contrario, estamos en el horno", dijo el dueño de una concesionaria de la marca.

Por el lado de Stellantis, en marzo no aumentó los precios y todavía no se sabe qué hará en abril, aunque no parece tener margen para hacerlo. Al menos, no de forma significativa ni generalizada. Sus dos principales marcas – Fiat y Peugeot – vienen en baja en el mes y en acumulado anual de patentamientos.

En lo que va de 2026, Fiat cae 22% y Peugeot retrocede 30%. En este contexto, subir los precios sería seguir perdiendo mercado, salvo que la empresa priorice tener rentabilidad.

Uno de los factores que más impacto tiene en la política de precios de las automotrices, según un comentario que se repite en la red de todas las marcas, es la competencia que hay en el mercado y el impacto de la llegada de marcas chinas con precios muy competitivos para productos con alto nivel de equipamiento.

Mientras las automotrices tradicionales pierden participación, en un mercado que crece o se mantiene estable, las chinas, como BYD y BAIC, se meten en el top ten de ventas.

Esto, sumado a un dólar estable, no permite que las empresas sigan subiendo los precios en pesos. Hoy se necesitan más dólares que hace dos o tres meses para comprar el mismo auto. Esto presiona para que el "congelamiento" de precios continúe, al menos, también en abril.

Más si se tiene en cuenta que a partir del 1 de mes, regirá a pleno la quita del Impuesto Interno a los 0KM de mayor precio. Si bien ya se adelantaron los descuentos que tendrán muchos modelos, cuando se efectivicen y el mercado empiece a moverse que los nuevos valores, los segmentos más bajos deberán estar atentos al cambio de demanda que puede haber.