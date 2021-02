4 ideas de modelos económicos si estás buscando tu primer 0KM

¿Estás buscando tu primer auto 0 KM? A continuación, compartimos algunos de los modelos más económicos que se pueden encontrar en el mercado. Desde autos familiares hasta deportivos compactos, hay opciones para todos los gustos.



Para este tipo de compras, también es clave prestar atención a las distintas ofertas y a los beneficios que las concesionarias oficiales ponen a disposición del mercado. Muchas veces se trata de oportunidades que hay que saber aprovechar en el momento justo.



Por lo demás, el precio de los modelos que se nombran a continuación se toman de los respectivos portales de las compañías.

0 KM: 4 modelos económicos para comprar

1. Chevrolet Montana: desde $1.202.900

A veces, cuando se habla de vehículos se piensa solamente en autos, cuando en verdad la oferta de modelos que hay a disposición es mucho más amplia.

Como ejemplo de esto se puede nombrar a esta pick up de Chevrolet, uno de los modelos más económicos de todo el catálogo de la compañía: incluso es más barato que autos como el Joy y el Onix.



Además de las funciones propias de todo cero kilómetro, el Montana es ideal para aquellas personas que, ya sea por trabajo o por cualquier motivo, deben transportar cargas de un lugar a otro. ¿Cuánta capacidad tiene? Hasta 696 kilos.

2. Renault Kwid: desde $1.218.100

Se lo conoce como “el SUV de los compactos” y es uno de los modelos más innovadores de Renault.

¿Cuál es su principal ventaja? Que combina a la perfección el diseño propio de un utilitario deportivo con la practicidad que caracteriza a todos los compactos.

Además de su valor de mercado, el Kwid es famoso por ser económico en todo sentido de la palabra, principalmente en lo que se refiere al consumo de combustible.

Hay 4 versiones para elegir. ¿La más barata? El Kwid Zen 1.0.



3. Nissan Versa V-Drive: desde $1.294.300

Si se observan el estilo y el confort que hacen famoso a este modelo de Nissan, es difícil de creer que su valor de mercado sea tan económico como 0 KM.

Con una potencia de 107 CV y un motor de 1.6L, el Versa V-Drive cuenta con un rendimiento óptimo en cada uno de sus aspectos.

Comodidad interior, practicidad, diseño aerodinámico y un excelente andar son algunas de las ventajas que podrías disfrutar si ésta es la elección para tu primer cero kilómetro.

Incluso, el amplio espacio de su interior hace de este vehículo el modelo ideal para aquellas personas que cuentan con una familia formada.

4. Peugeot 208: desde $1.739.000

Con su inconfundible estilo deportivo, el nuevo 208 de Peugeot es apenas más caro que otros del mismo segmento, pero ofrece una experiencia de uso que los fanáticos de la marca saben que justifica la diferencia de precio.



Se trata de la versión Like 1.6. ¿Por qué no habría que dejar pasar esta oportunidad? Porque es la venta online exclusiva y no se sabe hasta cuándo puede durar la oferta.