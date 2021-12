La curiosa analogía de Carlos Melconian para explicar el precio del dólar

El economista Carlos Melconian volvió a referirse al precio del dólar, asegurando que el valor actual de la moneda norteamericana es "inviable", y para explicar la situación en la que se encuentra el país respecto al mercado cambiario, utilizó el ejemplo de un taxi.

“Lo que estamos es en un proceso de demanda permanente. La Argentina es una economía que tranza en pesos y ahorra en dólares y en los momentos conflictivos pide más dólares. El único que calmó todo eso fue la convertibilidad, hasta que el exceso terminó mal, eso es historia", comenzó diciendo en una entrevista a LN+.

"Más que una corrida, estamos en un exceso de demanda permanente que solamente se cubre cuando en la primera parte del año viene la oferta de dólares de la cosecha gruesa que supera a la demanda de dólares que no cesa, y ahí tenés seis meses de tranquilidad. Hace dos años mínimo que siempre la demanda es un taxi mensual, la controla el supercepo pero es un taxi, 12 meses de un taxi”, añadió luego el economista.

El ejemplo del taxi fue utilizado por Melconian para explicar lo que el considera una devaluación permanente. “Lo primero que hay que saber es que este Gobierno lleva 720 días devaluando, no es que dice va a devaluar o no, devalúa diariamente de tal manera que mi tía no se asusta”.

Eso, explicó el exdirector del Banco Nación, puede sostenerse mientras el mercado no se de vuelta. Esto significa que si sigue habiendo más demanda que oferta, el Gobierno estará obligado a devaluar la moneda. “Te anticipo que ya empezó la semana pasada. Forzado a que el taxi suba un poquito, el 1% mensual de devaluación no va más”.