Dejó la universidad por su sueño y ahora es el segundo billonario más joven del mundo

Si te encuentras indeciso y todavía no sabes "qué hacer con tu futuro", no te presiones: esta superadora historia de vida te demuestra que no todo es elegir rápido tu carrera universitaria o lograr grandes galardones académicos. Solo se trata de detectar en qué eres bueno y, sobre todo, qué te apasiona.



Austin Russel tiene 25 años y el valor neto de su fortuna se calcula en 2.400 millones de dólares, sin tener un título universitario. Hoy es el segundo billonario más joven del mundo al fundar la empresa Luminar.



Nació en California, Estados Unidos, y ya desde chico demostró su dotes. A los 2 años memorizó la tabla periódica, en sexto grado reconectó su consola de Nintendo DS a un teléfono móvil y a los 13 años creo un sistema de reciclaje de agua subterránea que recoge el agua de los aspersores y la guarda para reducir las aguas residuales.



Russel no fue a la escuela secundaria, sino que saltó directo al Instituto de Láser Beckman de Irvine en la Universidad de California. Luego decidió estudia física y fue admitido en Standford, pero abandonó la carrera al ganar una beca de 100.000 dólares.







Sin terminar la universidad y con la beca, el californiano fundó Luminar Technologies, una startup centrada en crear y comercializar tecnología para vehículos autónomos. De esta manera, se convirtió en el multimillonario autodidacta más joven del mundo.



“Ha sido increíblemente intenso, agotador. Todo lo que hemos tenido que pasar a lo largo de todos los días, escalando esto. Y, por supuesto, es increíblemente gratificante tener la oportunidad de poder salir ahora y entrar en los mercados públicos y escalar a través de este IPO SPAC”, dijo Russell a la revista Forbes.



Y agregó: "Todavía soy relativamente joven, pero... ha ido mucha sangre, sudor y lágrimas en esto. Y tuve la suerte de poder conservar una participación lo suficientemente buena”.

El nacimiento de Luminar Technologies y su éxito

Cuando Austin abandonó la universidad, Peter Thiel lo ayudó a fundar a Luminar. El cofundador de PayPal se caracteriza por darles becas a los jóvenes que no completaron sus estudios para perseguir sus sueños y vio en su proyecto un rotundo éxito.



Y así lo fue. Las acciones de la empresa crecieron un 28% a principios de diciembre y, en consecuencia, el valor del mercado de la compañía ascendió aproximadamente a 7,800 millones de dólares. Austin hoy posee 104.7 millones de acciones de Luminar y aun continúa siendo su CEO.

Luminar Technologies

La empresa comercializa, entre otras cosas, el sensor Lidar que ayuda a coches autónomos a "ver" el entorno. Esto lo logra haciendo rebotar un rayo láser en los objetos de paso y gracias a eso se ganó a clientes de la talla de Volvo Cars, Daimler y Mobileye de Intel.



Según indicó la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, hoy Luminar registra ventas de 15 millones de dólares al año, pero estiman que para 2026 aumentará a 1.300 millones.