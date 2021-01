Acciones argentinas: ¿conviene invertir o no?

Muchas personas no lo saben pero, a través de su home banking, cuentan con la posibilidad de invertir en acciones de empresas argentinas, como por ejemplo Mercado Libre. Encontrarán una lista de "tickers" (abreviaciones) para seleccionarlas y visualizar su valor en pesos. "MELI" es el ticker de Mercado Libre.



Se destaca la compañía de Marcos Galperin, por su impactante crecimiento durante la cuarentena: según El Cronista, Mercado Libre creció un 80% en facturación durante el aislamiento únicamente en su segmento de compras de supermercados (tiene acuerdos con todas las cadenas principales).



Según Nasdaq, una acción de Mercado Libre cuesta 1.810 USD. Investing.com valida este precio promedio entre la compra y la venta, y es un buen sitio para consultar la cotización exacta al día de interés.



Se trata, sin dudas, del caso más exitoso de las inversiones argentinas. Quienes compraron acciones de Mercado Libre en 2019 incrementaron el valor de su inversión en amplios porcentajes. Eso sí: la moneda siempre es el peso argentino y la inflación no acompaña.

¿Cuándo invertir en acciones argentinas?

El mercado argentino se encuentra complicado y eso no es una novedad. Según DW, la inflación en Argentina ascendió a más del 37,2% en 2020. Los emprendedores migran, muchas pymes se desploman y las acciones, salvo casos excepcionales, no son activos tentadores para invertir.



"La Argentina no va a poder salir de esto rápidamente, no estoy hablando del FMI, sino de la situación económica. Yo creo que en general va a ser ayudada por una recuperación lenta pero segura por los mercados internacionales", dijo Claudio Loser, exdirector argentino en el FMI en el portal El Economista.



Sin embargo, se deben seguir teniendo en cuenta estas cuestiones:

Son acciones que se pueden comprar en pesos argentinos sin necesidad de arriesgar dólares o conseguir otra divisa

La operación es muy sencilla y se realiza contando con una cuenta comitente en home banking

Para metas cortas, e inversiones a corto plazo, pueden aportar un rendimiento significativo (dependiendo de cada caso en particular).

Lo importante es realizar un análisis de la empresa, su evolución y su segmento. Y, fundamentalmente, cuidarse de las recomendaciones arbitrarias que muchas empresas de "gurúes" suelen hacer en Internet. Cada cartera de inversiones es diferente, como también el capital inicial y los objetivos de cada inversor.

CEDEARs: otra opción para quienes prefieren evitar las acciones argentinas

En esta nota se explica muy claramente qué es un CEDEAR. Pero, en resumidas cuentas, se trata de un bono que permite la compra en pesos argentinos de acciones que cotizan en dólares. Así, las personas pueden invertir en compañías como Apple, Amazon, Disney, y otras.



Ramiro Marra, director de la operadora de Bolsa Bull Maket, comentó en Télam: "Hay un contexto financiero que no permite comprar dólares, entonces la gente busca nuevas alternativas y descubre que la Bolsa es la mejor manera de invertir su dinero".



La compra de dólar ahorro sigue restringida a un cupo de 200 dólares mensuales y la palabra clave "200 dólares por mes" se convirtió en una de las más buscadas por los argentinos, junto a "dólar hoy". Aparentemente, son las preocupaciones económicas más importantes de la agenda.



Muchas personas tienen problemas para comprar los 200 dólares mensuales y no saben que están restringidos por algún motivo que desconocen. En tal sentido, la compra de CEDEARs se transforma en una posibilidad de ahorro para que el sueldo no se devalúe y los pesos cobren algún valor al momento de que se desee que sean gastados.