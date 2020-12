¿Quiénes tuvieron problemas para comprar los 200 dólares mensuales y por qué?

Hay personas que, aunque están habilitadas para hacerlo, tuvieron problemas para comprar los 200 dólares mensuales. En la mayoría de los casos, se trata de quienes quieren efectuar el trámite a principios de cada mes y se encuentran con problemas técnicos como, por ejemplo, el colapso del home banking.



Por otra parte, hay muchas personas que, sin saberlo, se hallan imposibilitadas para la compra de dólar ahorro, por lo cual se encuentran con problemas a la hora de llevar adelante el trámite.

200 dólares por mes: ¿qué pasa con los que pueden comprar dólar ahorro?

Desde que el Gobierno y el Banco Central establecieron una serie de restricciones para limitar las operaciones con moneda extranjera, quienes se encuentran exentas de las mismas igual deben atravesar una serie de complicaciones.



La saturación del home banking suele ser la más común de todas. Sin embargo, también es posible hacer mención de demoras y de dificultades en cuanto a las colas virtuales que se establecen en la modalidad online de las entidades bancarias.



El principal motivo radica en que la mayoría de los individuos autorizados buscan concretar la compra de dólar ahorro a principios de mes, ante el temor de que la divisa estadounidense incremente una vez más su cotización.



Cepo al dólar: ¿quiénes no pueden comprarlo?

En otro orden de cosas, otro de los problemas en relación al dólar ahorro se refiere a la imposibilidad de comprarlo.



En este sentido, uno de los problemas más comunes se relaciona al hecho de que el límite de 200 dólares mensuales no se refiere sólo a la compra de dólar ahorro, sino que también abarca otras operaciones como compras con tarjetas de crédito.



Por lo tanto, al momento de querer comprar 200 dólares con motivo de ahorro, muchas personas se encontraron con problemas dado que parte del cupo ya lo tenían ocupado con otros consumos.



Otro de los problemas frecuentes radica en que la limitación en cuestión se aplica sobre las cuentas y no sobre las personas. Esto quiere decir que, si una cuenta dispone de más de un titular, igualmente el monto máximo para operaciones con divisas es de 200 dólares y sus correspondientes equivalencias.



Además, hay que tener en cuenta qué expresa cada banco al respecto. Esto se debe a que una persona puede cumplir con los requisitos establecidos, pero si la entidad bancaria en cuestión considera que no cuenta con los ingresos suficientes como para realizar una operación de estas características, también se verá imposibilitado para la compra de dólar ahorro.



Otros casos que no pueden acceder a la compra de dólar ahorro ni a operaciones con divisas abarca a: